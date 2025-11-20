卓榮泰低調拜會韓國瑜！行政院證實：談財劃法、總預算

行政院於今（20）日通過院版《財劃法》修正草案，為尋求國會支持，行政院長卓榮泰下午低調拜訪立法院長韓國瑜，針對院版《財劃法》及總預算等議題交換意見，晚間行政院低調證實。

卓榮泰去年拜會韓國瑜資料照。（圖／中天新聞）

有關卓榮泰拜訪韓國瑜一事，行政院發言人李慧芝晚間證實，卓院長與韓院長在今（20）日下午針對行政院版《財政收支劃分法》修正草案及115年度中央政府總預算案等議題交換意見。

卓榮泰資料照。（圖／中天新聞）

卓榮泰今日主持行政院記者會時表示，這次行政院通過的《財劃法》版本目前看來是可以取得最大共識的版本，內容也最具合理性，希望立法院不要再一意孤行，能審慎看待，希望獲立法院各黨團的支持，把財政穩健回歸到正軌，否則若執行立法院再修正《財劃法》版本，國家被迫坐上財政失速列車，將是一場財政的土石流，一定會釀成巨大災害。

韓國瑜資料照。（圖／中天新聞）

民進黨團隨後喊話，去年藍白修《財劃法》就要求行政院提出版本，但在未等候行政院草案的情況下，通過了被外界批評為草率的烏龍版修正條文，本月初又通過進化為霸王版條文，既然行政院已提出更完善的版本，卓榮泰並表達願在總質詢後與韓國瑜見面，相信韓國瑜應該有政治智慧。

