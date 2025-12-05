卓榮泰允提升義消安全裝備 用科技導入救災

行政院長卓榮泰今天(5日)出席「2025年全國消防志工菁英頒獎表揚活動」表示，他會想盡辦法提升義消的安全、科技和先進裝備，同時加速用科技導入救災，用科技保護義消和全民。

行政院長卓榮泰5日出席「2025年全國消防志工菁英頒獎表揚活動」致詞時，感謝義消在過去這一年來的努力付出，期待大家在安全場域中從事對人民的工作，政府也會從政策上來協助。

卓榮泰表示，最近經常有各種大、中、小型的演練，尤其國家防災日針對大規模震災救災動員演練，包括消防、電信、自來水、航勤等單位，以及國際救援組織，紛紛跟政府一起進行大型演練。

卓榮泰指出，最重要是要建立全民安全自我保護的觀念，也告訴全民，政府做好各種準備，當面臨各種災害來臨時，只要事先做好各種準備，讓每個人知道該做什麼、該去哪裡、該幫誰以及有誰可以幫忙，就能達到資源整合，發揮集體效能。

卓榮泰提到，政府自2022年開始，推動「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫」，隨後在「韌性台灣強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」，自2024年至2029年間編列新台幣8.2億元，內政部和消防署也希望爭取更多經費，他允諾，他會想盡辦法提升義消的安全、科技、先進裝備，而台灣的科技也深受世界其他國家的肯定，他要求內政部和消防署加速把科技導入救災，用科技保護消防志工和全民。

卓榮泰表示，防救災是一項艱鉅、高尚、深具意義的志業，若沒有如此崇高的理想，不可能長時間投入如此危險的工作，他相當敬佩義消。(編輯：陳士廉)