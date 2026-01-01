卓榮泰元旦允諾：軍人待遇、停砍公教年金等依釋憲結果而辦

今天（1月1日）是2026年元旦，行政院長卓榮泰一早參加總統府前元旦升旗典禮後，發文提出對新年的期待，衷心希望今年度中央政府總預算案、國防特別條例草案、院版財劃法草案等立法院能儘速付委審議。他允諾，軍人待遇條例、警察人員人事條例、公教人員退休相關法律，將來依照釋憲結果，該怎麼辦就怎麼辦。

行政院長卓榮泰參加2026年總統府前元旦升旗。（中天新聞）

卓榮泰在臉書發文表示，2026 第一道曙光，迎接全新的力量。清晨，前往總統府元旦升旗典禮的車上，心中不停的禱念；首先，感謝國軍官兵、海巡弟兄姊妹的守護，中華民國國旗始終冉冉升起、勇敢前行，「民主、和平、繁榮」將永遠與國人同在。

卓榮泰指出，新年的曙光，衷心的願望：一，今年中央政府總預算，請立法院儘速付委審議。二，強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例及預算，請立法院儘速付委審議。三，行政院版財政收支劃分法，請立法院儘速付委審議。四，中選會新人事案，請立法院儘速行使同意權。希望藉此展開朝野互動新模式，建立共識、加強合作。

關於年後的政局，卓榮泰負責的允諾：軍人待遇條例、警察人員人事條例、公教人員退休相關法律；憲法法庭既恢復正常運作，憲法法庭既恢復正常運作，將來依照釋憲結果，該怎麼辦就怎麼辦。

他進一步指出，老農年金等福利津貼、兒少未來教育發展帳戶；行政院已具體研議多時，將多聽取各方意見，只要合於民主程序、實質充分討論、兼顧財政永續，行政院當與立法院協商溝通，均衡國人生活品質。

卓榮泰強調，有願望、有允諾，更有拜託：希望國會不再提出違反憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律的各種法案，凡事合法合憲，以人民為依歸，為國家而團結。

卓榮泰希望，新的一年、新的合作！新的一年、全速前進！祝中華民國台灣 2,350萬國人榮耀、自信、國富、民安！

行政院長卓榮泰出席2026年總統府前元旦升旗。（翻攝自卓榮泰臉書）

