卓榮泰全面迎戰！ 11/20親上火線說明政院版財劃法

行政院發言人李慧芝表示，週四院會將提出完整、且能長治久安的財劃法，卓榮泰將親自上陣說明。（圖：行政院提供）

藍白陣營上週聯手通過修正財劃法，行政院長卓榮泰今天（17日）宣告將「全面迎戰」，行政院預告，20日（週四）院會中將提出完整、且能長治久安的財劃法，卓榮泰將親自上陣說明。至於政院版《財劃法》送審後恐將遭到在野黨杯葛，行政院期盼朝野黨團能理性討論。

行政院發言人李慧芝指出，卓榮泰上週已經預告政院本週就會提出《財劃法》修正案，但在野黨14日卻突然提出修法議程，協商不成立即交付表決，行政院感覺猝不及防、遭到突襲。

廣告 廣告

李慧芝強調，政院版《財劃法》修正條文已經討論得相當完整，是一部可以長治久安、均衡台灣的版本；希望立法院朝野黨團都能理性討論行政院版的財劃法。如果討論不成，行政院當然有憲政救濟的程序，但各界都應該理性思考，什麼才是對國家有幫助，不能再重演國家空轉的狀況。

面對綠營支持者要求卓榮泰「不副署」，李慧芝說，目前的討論階段，都在於20日如何提出一部完整、長治久安的《財劃法》，屆時卓揆將親自報告，說明修正條文的完整面貌，包括事權分配，18日也會做最終確認。假設中央能量都被分完，明年如果又出現類似馬太鞍溪堰塞湖或非洲豬瘟，絕非一個縣市政府所能單獨承擔。

對於藍白要求總預算退回行政院重編，李慧芝指出，不只行政院，中央與地方總預算都已經在審議當中，現在如退回重編，不但會影響到中央、也會影響到地方。現在不可能按照《財劃法》編列，因為將導致違反《公債法》。她說如果明年度總預算案無法通過，依程序就得執行今年度總預算案，但明年預計要推動的新計畫，像是「少子女化」政策、「4年1000億」治水計畫及「AI新十大建設」全都無法執行，會非常可惜。

至於朝野僵局是否可能讓本週行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜的會面生變？李慧芝說，還是希望各方優先理性思考政院版本的財劃法，不要意氣用事。（張柏仲報導）