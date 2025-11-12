卓榮泰兩盤菜反嗆四隻腳

行政院長卓榮泰以「兩盤菜」的比喻回嗆韓國瑜。（行政院提供）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

針對立法院長韓國瑜十二日以「桌子的四隻腳」比喻台灣安全的四個支撐，行政院長卓榮泰在宜蘭受訪以「桌上的兩盤菜」，一盤是藍營主席祭拜共諜，一盤是中國全球追捕沈伯洋，反問韓國瑜難道「都要沉默地吞下去嗎？」韓應該給國人一個明確的說法」。

沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統喊話韓國瑜應聲援。韓國瑜以台灣安全有四隻腳，分別是保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸關係，但賴清德除了美台關係，其他三隻腳都打斷了。

廣告 廣告

卓榮泰受訪反問韓國瑜，桌上分別有兩盤菜，一盤是中國國民黨的主席去參加一個祭拜共諜的活動，而這共諜當時就是要消滅國民黨、消滅中華民國，所以影響很大，而且還呼應中國現在要學習吳石精神的一個統戰號召，但迄今，身為國會議長，中華民國、中國國民黨黨籍的韓院長竟沉默不語。

卓榮泰說，另外一盤菜，就是中國發動全球的追捕，要針對中華民國的國會議員沈伯洋，這個不僅違反到自由、民主、人權，更是對大家在人身安全上的威脅，政府有責任保護國人，國會也有責任保護國會議員，而身為國會議長的韓院長，迄今也是沉默不語，難道這兩盤菜韓院長都要沉默的容忍，沉默的吞下去嗎？