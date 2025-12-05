卓榮泰八度提覆議！黃國昌痛批早該下台 批賴清德留他是因臉皮夠厚

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

行政院日前針對立法院通過的新版財政收支劃分法提出覆議，這已是行政院長卓榮泰任內第八度提覆議。媒體今（5）日詢問民眾黨團總召黃國昌，會認為說卓附議一直失敗需要下台？黃國昌說，其實卓榮泰早就是一個不適任的行政院長，他之前已經公開說過很多次了，總統賴清德留下這個不適任的行政院院長，因為卓榮泰的臉皮已經厚到沒有什麼事情做不出來。

黃國昌。（圖／資料照）

黃國昌今天在立院受訪，被問及卓榮泰八度提覆議，若失敗是否要下台一事作出回應。黃國昌說，其實卓榮泰早就是一個不適任的行政院長，他之前已經公開說過很多次了，一個行政部門自己對在野黨的立委發動大惡罷濫用行政資源。結果發動大惡罷32比0被完封了以後，沒有任何人付起政治責任。更不要說，最近有關於中選會委員的提名，卓榮泰是公然的違法，公然的跳票，公然的讓中選會沒有辦法好好的運作。

廣告 廣告

黃國昌表示，卓榮泰早就是一個不適任的行政院院長，賴清德留下這個不適任的行政院院長，因為對於卓榮泰來講，臉皮已經厚到沒有什麼事情做不出來，提出第八度的覆議，對卓個人而言根本不痛不癢，付出代價的，是國家的資源，讓立法院浪費時間來處理卓榮泰這個毫無意義的覆議。



更多FTNN新聞網報導

藍綠白助理全炸鍋也沒用！陳玉珍提助理費除罪化修法 立院今付委審查

康仁俊爆料：黃國昌妻兒戶籍都掛在李麗娟家 就讀附近明星國中

黃國昌差一點成了蘋果日報董事長！前戰友曝光涉及狗仔偷拍有原因

