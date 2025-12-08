卓榮泰八連敗後仍不調整 牛煦庭批執政黨陷入「國政癱瘓」

國民黨發言人暨立委牛煦庭今日現身品觀點節目「新聞海景第一排」，針對自由時報報導「鄭習會」內幕的爆料進行強硬回應，同時談及軍購預算爭議、助理費除罪化提案及卓榮泰政府八連敗等重大議題。

牛煦庭強調，自由時報報導純屬「子虛烏有」，指控國民黨兩位副主席張榮恭、蕭旭榮去中國大陸參訪，意圖為「鄭習會」暖身，並宣稱有三項交換條件，包括國民黨要擋下軍購預算。他表示已與黨中央高層求證，確認相關領導人赴陸僅為正常交流與參訪，並無任何政治運作。牛煦庭特別指出，該報導來自跑民進黨線的記者撰寫，意味著消息來源來自民進黨政府，刻意製造政治謠言來施壓國民黨軍購立場。

針對國防預算爭議，牛煦庭澄清國民黨並非全盤反對，而是要求「合理性」。他強調，軍購設備後續維持費用高達4.5兆，財政穩定性必須納入考量。更重要的是，總統至今未承諾軍人加薪，國民黨認為這是致命缺陷。他以美國為例，指出美國國防預算四分之一用於軍人待遇福利，強調「人才是核心」，不能只談武器採購。牛煦庭表示，若總統願在預算審查、財務永續性、軍人待遇等面向進行理性討論，軍購預算通過機會其實不低。

在助理費除罪化提案方面，牛煦庭表示，國民黨已在黨團會議上決定暫緩該案，不會採取「硬幹」方式強行通過，因為這樣的做法對黨造成傷害。他主張應待縝密討論後提出更好版本，方能說服社會大眾。他並為陳玉珍委員的起心動念辯護，認為這是激起討論的契機，並非最終定案。

牛煦庭針對卓榮泰政府八連敗覆議案發表看法，指這反映的是「憲政僵局」的延續，乃至「國政癱瘓」。他認為成熟的民主國家應肯認民意，執政黨在國會無法取得多數時應自我檢討。但卓榮泰内閣對此毫無調整，反而繼續採取對抗路線。牛煦庭表示，這是因為民進黨黨內鷹派持續施壓，加上媒體營造「凡事都民進黨說了算」的氛圍，使執政者失去理性對話的空間。

最後，牛煦庭談及國民黨中道路線重返政治舞台的重要性，批評民進黨領導人利用中華民國、憲法等符碼作為工具，卻無心堅守其價值。他強調，國民黨應清楚闡述九二共識與一中各表的政治意涵，基於務實目標而非歷史定位進行兩岸交流。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《新聞海景第一排》！

