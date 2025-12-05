卓榮泰八連敗！立院表決 59：50否決財劃法覆議案

卓榮泰對11月14日通過的再修版財劃法提起覆議，這是卓榮泰第二次針對財劃法提出覆議案，也是他擔任行政院長以來第8次覆議案。立法院今舉行全院委員會審查並投票表決。（陳薏云攝）

卓榮泰對11月14日通過的再修版財劃法提起覆議，這是卓榮泰第二次針對財劃法提出覆議案，也是他擔任行政院長以來第8次覆議案。立法院今舉行全院委員會審查並投票表決，最終，在野黨聯合以59票否決覆議案，依據憲法，超過半數委員做出決議維持原決議，行政院長應接受該決議。

立法院11月14日三讀修正通過財劃法部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值；各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。

卓榮泰認為新法窒礙難行，因此提出覆議，今日於院會處理，審查時各黨團派一員發言，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，當在野黨指責覆議是兒戲時，他才要說在野黨把立法院當作馬戲團，才會出現那麼多窒礙難行的法律。在野黨狹國會多數，惡搞國家法典。

國民黨立委賴士葆則說，政院每提覆議必敗，今天是第八次，卓榮泰等於創造中華民國憲政史上提覆議最多的院長，要再加上兩個字，史上最多覆議失敗院長。當初修正財劃法，政院不提出版本，等到國會三讀後，政院才提出版本，來不及了，這是行政權的傲慢。

民眾黨立委張啟楷說，上個月立法院之所以修財劃法，是因為政院違法去砍了地方補助款，包括捷運經費等，在野黨辛辛苦苦地幫地方爭取財源，結果卓榮泰違法砍掉補助款，這不是土匪政府嗎？

審查完畢後進行投票，最終投票結果，反對覆議案及贊成原決議票數為59票；贊成覆議案及反對原決議為50票，另有4人未投票，為綠委許智傑，無黨籍立委高金素梅、韓國瑜及白委林憶君。韓國瑜宣告，因為反對覆議案59票超過全體立法委員二分之一人數，因此本院維持原決議決定。

