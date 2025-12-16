卓榮泰再喊話立院恢復憲法法庭運作：盼看見真正和平文明的新世界
[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（16）日主持「行政院青年諮詢委員會」第5屆第2次會議，並表示，感謝總統賴清德支持行政院「不予副署」《財政收支劃分法》的做法。他期待與與立法院展開更有效率的談話，能夠迅速審查明年度中央政府總預算案，以及1.25兆元的國防特別條例。他也希望能維持五院體制的正常運作，如行政院提預算、立法院議決預算，以及恢復憲法法庭運作等。他說，這或許是一座高山，期待國人共同跨越，看見真正和平文明的新世界。
卓榮泰致詞時表示，本次青諮會移師台北南港區「瓶蓋工廠台北製造所」舉辦，首度在行政院大禮堂以外的場地召開。該場地前身為日治時代製造軟木塞的株式會社，其後由現為台灣菸酒公司的公賣局接收，轉為製造瓶蓋。目前則搖身成為孵化新創的基地，青諮會在此舉辦，更符合與青年對談夢想的氛圍。
卓榮泰指出，青年透過夢想，尋找自身方向，並透過公部門給予必要協助，讓青年結合夥伴與世界連結，接收創新、啟發傳統，將「愈傳統、愈在地」化為「愈國際、愈創新」，這也是政府一直以來希望與青年合作的事。他說，他年輕時，曾擁有許多夢想，但當時政治環境、經濟因素、社會氛圍未如現在自由開放。而目前世界各國都在爭相競逐人才，各領域人才持續往「低年齡化」發展，許多創意、成就不受年齡限制，青年若能將創新思維結合社會所需，即能成為各行各業中的成功典範。
卓榮泰表示，過去這段期間，青年為台灣社會帶來強大的正面力量，尤其在花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件中，約50萬人次志工湧入花蓮，協助災民清除家園，以及青年與農業部組成的9人探勘小組，徒步行走至馬太鞍溪上游的堰塞湖，回報堰塞湖第一手狀況，成為花蓮居民安全保障的重要訊息。行政院為感謝探勘小組成員的付出，特別致贈鈦金屬水瓶，而今日會議，也特別將此鈦輕瓶致贈與會青年委員，希望大家能持有相同的勇氣，與夥伴登上高峰，思考及探索對國家、人民發展有所助益之處。
卓榮泰指出，今日會議有兩提案，一是推動「行政法規雙語化」政策，二是推動「長照3.0」計畫應強化青（少）年家庭照顧者支持措施。雙語政策呼應國際連結的重要性，期望讓台灣成為對國際人士友善的社會。而明年台灣將進入串連個人、家庭、社區、醫療、機構的長照3.0時代，但相關所涉1千多億元預算目前在立法院仍未付委審查。同時，立法院再修正的《財政收支劃分法》明顯違憲，因此行政院依照《中華民國憲法》第37條規定，決定「不予副署」，也感謝總統賴清德支持行政院做法，總統深知立法院修法過程粗糙，未符合公開透明的民主程序，因此與行政院採取同樣立場。
卓榮泰強調，他仍期盼與立法院展開更有效率的談話，立法院能迅速審查明年度中央政府總預算案及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案；同時，維持憲法五院體制的正常運作，包括：由行政院提出預算，立法院議決預算；恢復憲法法庭正常運作，在行政權遭受侵犯時，能透過憲法法庭做出之憲判，獲得最終保障，這才是國家基本方向。他說，這或許是一座高山，期待國人共同跨越，看見真正和平文明的新世界。
隨後，卓榮泰在聽取青諮會第5屆114年1至11月青年委員成果報告後表示，青諮會於今年參與包括教育部、農業部等各部會會議共59場，組團拜會計14場，內容豐富多元，充分展現青諮會委員於各領域的專長與行動力，希望未來能持續擴大辦理，並請各部會多加配合及協助。
卓榮泰強調，政府非常重視青諮會，青諮會辦理相關活動時，如需前往各部會瞭解政策內容，請部會首長務必親自接見，並指派業務主管一同出席，進行詳盡說明，以擴大青年對於政府政策的參與，強化雙向溝通機制。
針對青年委員提出「為配合我國『2030雙語國家政策發展藍圖』，強化行政機關之語言友善性與國際接軌能力，建議推動『行政法規雙語化』政策」一案，卓榮泰表示，請國家發展委員會持續參酌各種國外英譯模式，積極徵詢外國商會及外部專家學者意見，並評估運用AI工具，輔助部會法規英譯之可行性，以提升英譯效率與品質。
卓榮泰並責成行政院法規會研議，依「普及性」及「必要性」原則，將涉外行政規則納入英譯範圍，以保障外籍利害關係人知情權益，並加速各部會完成涉外法規命令及行政規則之盤點與英譯工作，全面提升更友善的國際化環境，讓外國人士能夠更了解、更熟悉台灣各項政策與進步，有助台灣進行更多國際連結。
針對青年委員所提「『長照3.0』計畫應強化青（少）年家庭照顧者支持措施」一案，卓榮泰表示，青（少）年家庭照顧者肩負家庭、學業及職涯等多重負擔，政府有責任「接住」他們，避免青（少）年家庭照顧者被迫中斷學業或放棄職涯發展。在積極面部分，則由「長照3.0」提供替代人力，幫助青（少）年照顧家庭，讓青（少）年及早回到社會、職場及教育現場。
卓榮泰責成衛生福利部持續整合相關部會資源，針對青（少）年照顧者在求學深造、職涯探索及身心減壓等各方面特殊需求，以精準辨識及行政協助為原則，持續精進青（少）年家庭照顧者跨部會之轉介機制；另請教育部與勞動部加強落實長照資源之宣導，確保資源的可近、可用；同時，相關部會亦應參酌實務現場及服務對象之意見滾動檢討，讓需要者適時獲得支持資源。
卓榮泰於總結時表示，近來他看到電影《紐倫堡審判》預告片上有段話：「人們事後總追悔悲劇發生，卻不知都是因為他們發聲太晚」，期勉今日現場25位青年委員持續向社會發聲、啟發傳統保守者，帶領社會改革與轉變。他說，儘管他的年齡距離大家很遙遠，但在政策上仍可共同追求相同的目標，包括在推動「行政法規雙語化」政策上，排除各種文化、技術與政策上的阻礙，並在推動「長照3.0」計畫時，滿足青（少）年家庭照顧者的特殊需求。
