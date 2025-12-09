卓榮泰再喊話速審總預算案、國防特別條例：只要通過其他都能談

行政院針對《財劃法》提出覆議案再度遭到國會否決，依規定總統須在10天內公布，行政院則將聲請釋憲，不過行政院長卓榮泰表態不會執行違法的法案，引發在野黨砲轟「自以為皇帝」。卓榮泰今（9）日再度回應，強調立院現階段最重要的兩件事，就是儘速審議中央總預算與國防預算，只要能通過，其餘議案都能坐下來談，政院無所不能談。

卓榮泰指出，立院現在最重要的，首先就是趕快審議明年的中央政府總預算，因為這是攸關全國人民能夠在明年讓政府順利施政，把國家發展與照護人民的政策順利推進的關鍵；第二則是盡快審查強化防衛韌性特別條例跟特別預算，「這兩件事一件關係人民、一件關係國家的主權跟安全，但立法院卻步步進逼、層層圍堵」，卓榮泰痛批，立院提出許多現在不應該花這麼多時間討論的議案，包括國籍法、中配六改四，認為這些都不是現階段最急迫的。

卓榮泰說，行政院最在意的是明年能否順利執行，他表示，很多國家重大建設都會依序進行，但若是沒有中央政府總預算，所說的就都只會成為一種想法，而不能成為一種做法，所以只要把中央政府總預算，以及強化防衛韌性特別預算、特別條例好好審查，其他都能夠坐下來談，「行政院無所不能談，為的就是讓人民能夠得到照護，國家能夠持續發展，主權能夠受到保障，安全能夠勇敢的來捍衛，沒有其他的要求」。

