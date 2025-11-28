卓榮泰再對《財劃法》提覆議 黃珊珊批：只想開戰、不想溝通

針對政院昨宣布將對《財劃法》提覆議，民眾黨立委黃珊珊（左2）今天批評行政院長卓榮泰指想開戰、不想溝通。（圖／民眾黨立院黨團提供）

行政院長卓榮泰昨宣布將針對立法院14日修正的《財政收支劃分法》提出覆議案。對此，民眾黨立委黃珊珊今天（28日）上午在記者會痛批，行政院拿不出試算表，現在就開始做所謂的數字遊戲，只想開戰、不想溝通，且行政院至今以提8次覆議從未成功，「行政院到底是要治理國家，還是只是想開戰、耍賴？」

針對卓榮泰昨宣布將對《財劃法》提覆議，黃珊珊今天上午在記者會上說，《財劃法》是民眾黨團在去年2月1日上任後最重要的法案，但民眾黨團去年4月提出版本後「整整等了一年」，行政院卻提不出具體內容，現在還聲稱院版是「最好的版本」。

黃珊珊指出，如今《財劃法》三讀通過、預算也完成編列，行政院又開始「各種小動作」，包括大幅降低一般補助款，還用數字遊戲剝奪原本屬於地方建設的資源。

黃珊珊批評，行政院現在說《財劃法》有問題，刻意忽視立法院的立法意旨，迫使立法院再次修法補強，而這些修法通過後，行政院才「姍姍來遲」提出院版，且試算表到現在都還沒公開。

黃珊珊質疑，在野黨1年多來不斷要求行政院提出《財劃法》的水平分配原則及計算公式，但無論是財政部或主計處，都無法提出任何具體內容，卻不斷提覆議。她痛批行政院到現在已提8次覆議，創史上最多紀錄，「只想開戰、不願溝通」。

黃珊珊提到，立院財政委員會昨天早上出現一場鬧劇，民進黨團對所謂345億無法按照公式分配的金額，他們提了暫行條例，要發老年生活輔助金、坐月子基金，但這些金額已經在上週修正完成，也就是說，昨天財政委員會在審一個不存在的版本，行政機關不僅跟立法院對戰，連跟自己的黨團也沒溝通。

黃珊珊指出，若行政院及執政黨仍想以「集錢又集權」方式將權力留在中央，拿不出任何試算表，卻反指問題在於在野黨，「就是在矇騙國人」。她強調不論喜不喜歡現在的版本，大家都要坐下來好好討論，行政院提版本，不告訴地方任何狀況，卻只想摸頭、蒙騙，非常不負責任。

對於行政院再度提覆議，黃珊珊向卓揆喊話，「你認為你過得了嗎？如果過不了要如何善後？」她強調行政院8次覆議從未成功，「行政院到底是要治理國家，還是只是想開戰、想耍賴？」



