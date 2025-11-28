卓榮泰再對《財劃法》提覆議 黃珊珊批：只想開戰、不想溝通
行政院長卓榮泰昨宣布將針對立法院14日修正的《財政收支劃分法》提出覆議案。對此，民眾黨立委黃珊珊今天（28日）上午在記者會痛批，行政院拿不出試算表，現在就開始做所謂的數字遊戲，只想開戰、不想溝通，且行政院至今以提8次覆議從未成功，「行政院到底是要治理國家，還是只是想開戰、耍賴？」
針對卓榮泰昨宣布將對《財劃法》提覆議，黃珊珊今天上午在記者會上說，《財劃法》是民眾黨團在去年2月1日上任後最重要的法案，但民眾黨團去年4月提出版本後「整整等了一年」，行政院卻提不出具體內容，現在還聲稱院版是「最好的版本」。
黃珊珊指出，如今《財劃法》三讀通過、預算也完成編列，行政院又開始「各種小動作」，包括大幅降低一般補助款，還用數字遊戲剝奪原本屬於地方建設的資源。
黃珊珊批評，行政院現在說《財劃法》有問題，刻意忽視立法院的立法意旨，迫使立法院再次修法補強，而這些修法通過後，行政院才「姍姍來遲」提出院版，且試算表到現在都還沒公開。
黃珊珊質疑，在野黨1年多來不斷要求行政院提出《財劃法》的水平分配原則及計算公式，但無論是財政部或主計處，都無法提出任何具體內容，卻不斷提覆議。她痛批行政院到現在已提8次覆議，創史上最多紀錄，「只想開戰、不願溝通」。
黃珊珊提到，立院財政委員會昨天早上出現一場鬧劇，民進黨團對所謂345億無法按照公式分配的金額，他們提了暫行條例，要發老年生活輔助金、坐月子基金，但這些金額已經在上週修正完成，也就是說，昨天財政委員會在審一個不存在的版本，行政機關不僅跟立法院對戰，連跟自己的黨團也沒溝通。
黃珊珊指出，若行政院及執政黨仍想以「集錢又集權」方式將權力留在中央，拿不出任何試算表，卻反指問題在於在野黨，「就是在矇騙國人」。她強調不論喜不喜歡現在的版本，大家都要坐下來好好討論，行政院提版本，不告訴地方任何狀況，卻只想摸頭、蒙騙，非常不負責任。
對於行政院再度提覆議，黃珊珊向卓揆喊話，「你認為你過得了嗎？如果過不了要如何善後？」她強調行政院8次覆議從未成功，「行政院到底是要治理國家，還是只是想開戰、想耍賴？」
更多鏡報報導
立院程序委員會藍白聯手阻擋院版《財劃法》 劉書彬：退回沒有要處理
行政院對財劃法提覆議 民進黨團盼立院給予充分說明機會
批政院拿不出縣市財政設算表 藍委嗆院版《財劃法》淪政治詐術：民進黨應停止放話
其他人也在看
疾管署主任指使技工煮飯？ 調查結果出爐「非霸凌、不予懲處」
疾病管制署東區管制中心簡姓主任被爆長期指使特定女技工每日準備早午餐，遭基層員工檢舉公器私用。疾管署今(26)日公布調查結果。疾管署表示，為釐清事實，於今年11月24日至26日間，請東區管制中心33名同仁匿名填寫員工協助方案問卷，瞭解其實際感受。中天新聞網 ・ 1 天前
疾管署主管遭控私用技工備餐 羅一鈞：不予懲處
（中央社記者曾以寧台北26日電）媒體報導衛福部疾管署東區管制中心主管疑私用技工料理餐點。疾管署長羅一鈞今天公布調查結果，經參酌該技工陳述內容，及考量事發源由，經考績委員會表決「不予懲處」。中央社 ・ 1 天前
財劃法之亂 總統批藍白:不能明知院版要送還強行表決
政治中心／綜合報導藍白昨天在立法院程序委員會挾人數優勢，擋下院版財劃法，總統賴清德今天砲轟藍白不能明知行政院的版本要送出了，還直接逕付二讀、強行表決，沒有採納行政院意見，盼朝野進一步協商，行政院長卓榮泰也憂心明年中央政策難以推動，呼籲在企業界幫忙說服藍白立委。行政院長卓榮泰和工商界吃早餐，依舊掛念被封殺的院版財劃法，請產業界幫忙說服藍白。行政院長卓榮泰：「也許天下會有白吃的早餐，我就在這裡白吃了一頓早餐，做了這樣的報告，因為我們沒有中央政府總預算，也希望立法院能夠嚴守，審議預算的責任。」卓榮泰大打雙關，總統賴清德在宣布"1.25兆國防特別預算"時，也主動點出在野黨對財劃法的盲點。賴清德喊話，中央政府被財劃法拿走太多錢、影響施政，呼籲在野黨坐下來好好談修法。（圖／民視新聞）總統賴清德：「在野黨兩次的財劃法修法，第一次從中央搬走了4165億元，行政院送到立法院待審的，中央政府總預算，因此不得不舉債3000多億元，不分朝野，都能夠基於國家整體利益，重新坐下來，好好談論財劃法。」總統喊話，民進黨南部立委也開記者會，點名國民黨選南高屏的立委出來面對。立委（民）賴瑞隆：「我們要再次的譴責國民黨，也譴責國民黨藍白立委們，重北輕南修法，為什麼你們要通過重北輕南的修法，對高雄對台南對屏東如此不利的修法。」藍營到綠營記者會外狂嗆，要她們拿出試算表。（圖／民視新聞）立委（國）柯志恩：「你開完總要告訴我們金額多少，還是你們只送給陳其邁還有黃偉哲知道，我們都不知道，試算表拿出來，不要記者會開完錢都沒有，那你記者會開假的。」不讓綠營獨佔話語權，藍營南高屏三選將臨時決定要來踢館，雙方隔著一扇門隔空互嗆。立委（民）陳亭妃：「全部加總起來，台南是少了159億，請問謝龍介你要不要直接面對。」立委（國）蘇清泉：「今天開記者會罵我們三個人，不知道我們三個也很會罵，罵給你們看。」立委（國）謝龍介：「到農村到漁村，甚至在大都會城市，所有鄉親都跟我們講起風了，我們想要改變，因此我們才會提出把整個財政收支，讓它規劃的正常化。」財劃法朝野持續交鋒，綠營聲聲喚，就看藍白能否回心轉意。原文出處：財劃法之亂 總統批藍白：不能明知院版要送還強行表決 更多民視新聞報導徵召蘇巧慧選新北、陳品安戰苗栗 賴清德：與人民創造更好未來台鐵駕駛曾簽「未領中國身分證」！這8字恐藏滲透隱憂鄭麗文唱衰台灣？竟稱總統增國防預算「玩火」 民進黨憤怒開轟了民視影音 ・ 1 天前
疾管署技工親曝「沒有被霸凌」 副署長將進駐督導
（中央社記者曾以寧台北26日電）媒體報導衛福部疾管署東區管制中心主管疑私用技工料理餐點。疾管署長羅一鈞今天公布音檔，技工親自澄清沒有被霸凌；不過因有工作分配不均等意見，將派副署長曾淑慧進駐督導。中央社 ・ 1 天前
受中國指示從事活動 民眾黨徐春鶯遭收押｜#鏡新聞
民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，昨天(11/26)遭到檢調搜索約談，因為檢方懷疑她涉嫌接受中國資金，替特定總統後候選人站台造勢。由於她犯罪嫌疑重大，檢方在今天(11/27)中午向法院提出聲押，法官在下午開完庭後，裁定收押禁見。對此，民眾黨回應，目前無從得知所涉案件之理由，將密切關注後續發展，更呼籲檢調不要政治操作。鏡新聞 ・ 17 小時前
台灣旅客阿布達比機場遭武裝警察帶走 外交部：釐清案情提供協助
週刊報導，雲林一對夫妻上周日（23日）晚間從桃園機場飛往阿布達比轉機，陳姓丈夫在阿布達比登機時遭5名武裝警察帶走，至今失聯3天，求助台灣外交部杜拜辦事處無果。外交部今天表示，駐杜拜辦事處今天已獲得當地警方初步說明，目前正與警方進一步釐清案情，提供民眾後續協助。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
中職／軟銀搶徐若熙開價2億佔上風 美職等簽約金重置仍居劣勢
味全龍隊投手徐若熙今年球季結束後行使旅外自由球員權利，吸引美日職棒球隊爭取，道奇隊在競爭行列中處於需要等待簽約金重置日的劣勢，目前傳出軟銀隊積極展現誠意下，有望成為徐若熙新球季效力的隊伍。 目前...聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 3 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 4 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 5 小時前
住飯店小心！房間5處別碰 因為「幾乎沒在洗」！旅遊達人教你怎麼做
明後天放假，您有旅遊計畫嗎？外出旅遊或出差時，飯店往往是住宿首選。舒適的飯店房間，總是讓人感到放鬆愉悅。不過有前飯店員工向媒體爆料，看似潔淨的房間隱藏著肉眼難以察覺的衛生死角。他揭露飯店房間內最髒的5健康2.0 ・ 4 小時前