藍白上周聯手在立法院再次修正《財政收支劃分法》，行政院會20日緊急提出行政院版的《財劃法》反制，但仍是「舊瓶裝新酒」，把財源大餅牢牢抓在手中。行政院長卓榮泰提出草案後喊話，未來若遭杯葛，拜託執政黨團據理力爭，顯然很清楚，這樣的版本很難讓在野黨埋單。

前總統李登輝在民國88年推動精省並修正《財劃法》，將原屬台灣省政府部分事權移歸給中央，連帶把財源一併歸入行政院，遭詬病「肥中央、瘦地方」，多年來要求中央釋出部分財源的呼聲始終不斷。尤其在民進黨執政後，在野黨質疑中央獨厚綠色執政縣市；地方政府為獲得更多補助款，對中央不合理的政策也只能屈從。

此外，各地方之間的統籌稅款分配公式指標也遭詬病。以新北市為例，人口數雖在全國居冠，獲配金額換算人均卻落居後段班，都企望透過修正《財劃法》在財源上獲得更多自主權，並改善財政問題。

但中央是既得利益者，修法喊了26年都不了了之。藍白去年12月聯手通過修正《財劃法》，要中央釋出3700多億元給地方，引爆朝野衝突，民進黨立院黨團總召柯建銘更以「《財劃法》修惡」為名，高喊大罷免。

不過《財劃法》爭議從去年起吵了快1年，行政院卻只一味批評在野黨「違憲、濫權」，罷團發動罷免藍委期間，卓榮泰全台走透透痛批在野黨，卻始終未提出政院版修正案，很顯然是在等大罷免翻轉國會席次，讓《財劃法》直接「歸零」。

這樣的期待在大罷免大失敗後落空，面對在野黨二次修正《財劃法》，行政院20日終於被迫提出政院版修法草案。

雖然行政院強調，政院版草案中，中央對地方的補助，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計都不低於今年，預計整體挹注地方經費將達1兆2002億元，創歷年新高；但也表示，一般性補助將有1080億元回歸地方自辦事項，以落實錢權相符。亦即部分由中央負責項目，錢給地方後就由地方去辦。

行政院仍舊把財源大餅抓在手上，只是透過補助款把原本就在辦理的錢和事切給地方，不僅未解決「肥中央、瘦地方」爭議，反而把中央財政主導權包得更緊，也未解決地方分配不公問題。

說穿了，行政院還是想透過財政大權來掌控地方，讓聽話的縣市有糖吃。顯然，大罷免大失敗並未讓執政黨記取教訓。可預期，在野黨不可能為這樣的《財劃法》背書，行政院擺明了要在立法院引發另一次朝野對立，並把帳算到在野黨頭上。