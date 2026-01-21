卓榮泰出席公共工程金質獎頒獎典禮（2） (圖)

南部中心／林俊明、陳姵妡 台南報導祀典武廟是台南四大月老之一，原本月老牽紅線的業務就相當繁忙，沒想到現在又多了項新業務，就是幫民眾搶演唱會門票，就有粉絲分享，追星如同談戀愛，參拜月老有助牽起與偶像間的紅線，就能讓粉絲順利搶到票，見上心儀的偶像，所以粉絲們不只帶著糖果餅乾前來參拜，還會在供桌上放上粉絲的周邊商品，畫面相當逗趣。有粉絲分享，追星如同談戀愛，參拜月老有助牽起與偶像間的紅線，就能讓粉絲順利搶到票。（圖／民視新聞）台南祀典武廟，月老前方供桌上，被各種供品塞滿滿，除了常見的餅乾糖果外，近來卻開始出現偶像周邊商品。像BTS防彈少年團，宣佈11月來高雄開唱，門票開賣之前，就已經粉絲先來求月老，希望能夠順利搶到"老公"的演唱會門票。搶票粉絲：「因為下禮拜要搶演唱會的門票，表格然後上面可以寫，演唱會的場次名稱，還有成員的名字，然後自己手寫比較有誠意，準備成員代言的泡麵，乖乖跟布丁來拜。」搶票粉絲：「防彈少年團成員來台灣就有拜過了，搶票粉絲，然後就是有買到票，如果追星的話就會知道，要搶演唱會門票，要先來拜託月老，他會幫我們牽上好的姻緣。」有粉絲分享，追星如同談戀愛，參拜月老有助牽起與偶像間的紅線，就能讓粉絲順利搶到票。（圖／民視新聞）粉絲分享，追星如同談戀愛，參拜月老有助牽起與偶像間的紅線，更傳出只要拜月老，就沒有搶不到的票！也讓這個"搶票祈願"，變成月老的新業務項目，粉絲們更發明一套參拜方法，除了在祈願小卡上要寫清楚偶像的資料，最好還帶著娃娃、手燈或是偶像代言商品，以及演唱會座位表前來，跟月老仔細說明，就有機會圓夢。祀典武廟主委林培火：「服務業嘛歡迎大家都來嘛，就一樣一樣慢慢求，像是我今天想要怎樣，就慢慢講一問一答就對了，一般我們在求神明，金紙啦拿香跟祂講你要怎樣。」求姻緣找月老，現在連買演唱會票都要拜託月老，這追星的另類業務，也引起粉絲跟風，相當趣味。原文出處：盼月老"牽紅線"! 粉絲供桌擺"偶像周邊"求搶票成功 更多民視新聞報導「尾牙」中獎攻略！「12生肖轉運術」讓你旺整年不用再當落湯雞！基隆市「暴雨假」標準 下修至200毫米吳慷仁昔在台「曾與曹西平組團」飆唱！畫面曝光網淚：我記得…

