卓榮泰出席台北國際書展 鼓勵善用文化幣培養閱讀習慣

一年一度台北國際書展（TiBE）在2月3日至2月8日於台北世貿一館登場，今年以「閱讀泰精彩」為主題，邀請泰國擔任主題國，從文學、非文學、童書、漫畫到動漫，共設有七大主題館、八大書區，匯集國內外出版社、作家與文化團體共同參與。

行政院長卓榮泰今日(5日)出席台北國際書展，他致詞表示，今天活動是由主辦單位特別邀請大家前來參與，希望讓小朋友與年輕朋友多看書、看好書。他指出，閱讀越多，生活就會越豐富、越快樂，看到許多小朋友買到書後都十分興奮，展場現場也有小朋友還沒買到，就著急挑選書籍。

卓榮泰提到，文化部推行文化幣目前已擴大適用年齡層，從13歲至22歲年輕族群都可使用，每人可獲得文化幣點數並享有加碼優惠。他強調，點數固然重要，但更重要的是透過文化幣點數，大家都能找到自己喜歡的書，快快樂樂把書帶回家，未來也可能在生活中產生重要影響，這才是書展的最大意義。

致詞結束後，卓榮泰前往各區主題展覽，當參觀泰國主題館時，現場主持人介紹如何「簡單」製作泰式料理的書籍，卓榮泰現場也自掏腰包買了兩本關於泰式料理的書，他也開玩笑回應，「對我來講都不簡單」。