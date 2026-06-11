卓榮泰出席守護原住民族健康記者會（1） (圖)

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申請入學放榜！淡江缺額446人居冠 銘傳421人次之、台大也有188個名額沒招滿
[Newtalk新聞] 115學年度大學申請入學今（11）日上午9時公告分發結果。根據大學甄選入學委員會統計，今年共有7823個缺額，較去年減少373個，創下近5年新低；不過，包括台灣大學在內，多所國立大學仍出現超過百人的缺額情況。 甄選會表示，今年共有64校參與申請入學招生，提供5萬450個名額，整體分發率達56.31％，創下近4年新高。缺額數則降至7823個，較去年的8196個減少373個，為近5年最低。 根據甄選會統計，今年缺額最多的學校為淡江大學，共446個名額未招滿；銘傳大學以421個缺額居次。國立嘉義大學則有325個缺額，排名第三，也是今年少見擠進缺額前三名的國立大學。 其他缺額較多的學校包括文化大學298個、輔仁大學294個、東吳大學278個、中山醫學大學221個及靜宜大學204個。 在國立大學方面，嘉義大學缺額325個最多，其次為成功大學237個、中興大學216個。其餘缺額超過百人的學校還包括台灣大學188個、政治大學183個、東華大學178個、台北教育大學148個、台南大學136個及陽明交通大學135個。 值得注意的是，今年除部分私立大學缺額數仍偏高外，多所國立大學也
教宗親赴巴塞隆納！為全球最高教堂「聖家堂」新塔祈福
教宗 Leo XIV 於週三抵達西班牙巴塞隆納，為知名地標聖家堂（Sagrada Familia）甫完工的巨型塔樓主持祈福儀式。這座由建築大師高第設計的傑作，目前已成為全球最高的教堂，吸引數百萬信徒與遊客關注。
台大申請入學揪重大違規 戴AI眼鏡作弊、書審膨風 全判0分
台灣大學今年查獲三起重大違規，一件是考生在二階筆試時，維持低頭姿勢很久、且換了黑框大眼鏡，監試人員檢查後發現眼鏡很燙，確認是使用AI眼鏡，該科0分；另有兩名考生的書審資料，與事實差距甚大，被認定誤導審查，被判0分。
SpaceX掛牌倒數，35檔概念股誰是實單、誰只是題材？台廠供應鏈分類一次看
SpaceX概念股有哪些？路透點名敬鵬、啟碁、昇達科，華通也供貨逾十年；同欣電、金寶屬代理標的，一文看懂台灣低軌衛星供應鏈。
救生員不足! 台南善化游泳池被迫"只開一半"
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導台南善化區公立游泳池，這個月初啟動營運，不過卻因為救生員不足，竟然被迫開放一半，泳池上用繩索和浮球劃分，讓泳客只能游到一半要調頭，還有紅布條提醒，畫面雖然突兀，卻也凸顯人力不足的窘境。
女騎士撞倒路邊機車 留道歉紙條+3000元現金
社會中心／黃國誠 黃啓豪 台北報導撞倒路邊機車，雖然留了三千元、才離開，還是涉及肇逃！台北市敦化南路巷子裡，一名女騎士停車過程，不慎撞倒一旁摩托車，導致對方機車側殼、後輪上蓋受損，車牌嚴重變形，初估修車費三千五起跳，肇事騎士留下道歉紙條，外加三千元現金，但這已經違反道交處罰條例，警方將通知到案。
陳其邁諷「做不好輔選會被笑死」 蔣萬安這樣回
即時中心／陳奕劭、許雯絜報導年底九合一大選開打，即將卸任的高雄市長陳其邁昨（10）日出席智慧城市論壇，被問台北市長蔣萬安被視為母雞，會不會幫忙輔選時強調，「政績才是硬道理」，更補充「我若做不好，還四處去給人家站台，會被人家笑死，對不對？」，對此蔣萬安今（11）日回應了。
美伊衝突再升級！川普威脅「用炸彈談判」 荷姆茲海峽局勢緊繃
美國與伊朗的軍事衝突連續兩天升級，雙方週四再度爆發空襲交火。美國總統川普（Donald Trump）發出嚴厲警告，若德黑蘭當局不立即簽署和平協議，美軍將恢復大規模轟炸，甚至直言「若有必要，我們就用炸彈來談判」。
把球迷當韭菜？世界盃18萬張門票滯銷、決賽一張天價27萬！連地主美國都賣不動，砸重金拚足球的沙國竟淪剩票王
2026年美加墨世界盃將於台灣時間6月12日凌晨點燃戰火。國際足總（FIFA）原本指望靠著北美市場刷新票房紀錄，不料開踢前夕卻踢到鐵板。根據英國《金融時報》最新分析，目前官方轉售平台上仍有高達18萬張小組賽門票滯銷，近一個月的轉售價格中位數更暴跌20%。這波銷售危機主因在於FIFA將票價推向歷史新高，試圖狂捲超過30億美元收益，不僅引發球迷強烈反彈，更導致各......
台積電捲美國專利侵權風波 經濟部力挺：依法合規
全球半導體龍頭台積電（TSMC）近日捲入美國專利侵權訴訟風波。該案正在美國國際貿易委員會（ITC）審理，若最終認定侵權成立，最嚴重可發布排除令，導致相關晶片產品被禁止進口美國。經濟部今日對此回應力挺，我國半導體業者長期重視智慧財產權，並與國際客戶、供應鏈夥伴維持密切合作，於全球各主要營運據點均依法合規經營。
NBA總冠軍賽》OG Anunoby致勝補籃率隊聽牌 總教練Mike Brown盛讚：「不知道歷史上有沒有比這球更關鍵的」
2026年NBA總冠軍賽G4，紐約尼克在主場Madison Square Garden上演冠軍賽史上最大分差（29分）的逆轉勝，終場以107比106擊敗聖安東尼奧馬刺，系列賽取得3比1聽牌。全場攻下33分的致勝功臣OG Anunoby賽後相當謙虛地說，「我們很開心，很享受這個當下，但還是專注於下一場比賽。」
訂單灌爆產線！PCB四雄5月營收全成長 其中「這檔」刷新歷史紀錄
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI資料中心建置熱潮持續延燒，不僅帶動伺服器需求爆發，相關PCB供應鏈也迎來新一波成長動能。隨著車用電子、低軌衛星、儲存...
駁霸王條款！遊戲公司拒讓母親繼承過世兒子遊戲帳號，法官直接打臉
一名中國遊戲玩家病逝世後留下 87 個實名認證的遊戲帳號，其母親要求遊戲公司將帳號過戶到自己名下卻遭到拒絕，最終告上法庭。而最近，北京石景山法院對這起涉遊戲帳號繼承糾紛案作出判決，認定遊戲帳號的使用權具備財產屬性，屬於可繼承的虛擬財產，要求遊戲公司必須在判決生效後 15 天內，協助辦理實名認證資訊修改。
水利署：全台供水穩定至9月底 保有1個月安全蓄水量
行政院長卓榮泰今天表示，透過珍珠串調度及節水措施，已達成約11億噸水量效益；水利署指出，公共用水可穩定供應至9月底並保有1個月安全蓄水量；特別是這波梅雨帶來連日大雨，烏山頭水庫、曾文水庫等水位持續上升，約以每小時2公分的速度上升，而南化水庫蓄水量也在上升中，有助於穩定台南、高雄的水情。
川普喊「喜歡通膨」挨轟！CNN盤點失言榜可排第二 最爭議第一名是這句
美國通膨壓力升溫，對此，川普（Donald Trump）的回應竟是「我愛通膨」，一語引發爭議，連福斯新聞主持人都看不下去，直言「民主黨人剛剛已經贏得了期中選舉」。《CNN》認為「我愛通膨」，可排在川普近日失言排行榜的第二名，因為其反映了川普對普羅大眾處境日益麻木不仁的態度，同時《CNN》也選出他們認為的失言第一名。
凍齡女神1／台大五姬「戲劇依」近況曝光 粉絲追上公車求合照
上月31日下午5點半左右，本刊讀者直擊吳依潔從捷運中山站上公車，身穿黑色長袖上衣搭配牛仔褲，並將墨鏡放在頭上，雖然是簡單的打扮，但仍能看出她的時尚感。有趣的是，似乎有民眾在她還沒上公車之前就認出她，為了想跟她合照便一起上車，而吳依潔的態度也相當親切，主動拿著...
北市女見「老鷹捕鴿」急喊：放開牠 遭檢舉騷擾野生動物結果曝
台北市一名羅姓女子日前在草地上看見一隻老鷹抓捕鴿子，情急下當場大喊「放開牠」，事後在Threads發文並上傳相關影片，遭民眾報案檢舉騷擾野生動物。台北地檢署偵查後，認為羅女不知道鳳頭蒼鷹屬於保育類野生動物，也難認有騷擾的犯意，將她不起訴處分。
柯文哲條款？民眾黨版《刑訴法》擬刪「勾串羈押要件」 藍白回應了
即時中心／陳奕劭報導立法院民眾黨團提案修正刑事訴訟法，今（11）日將於司法及法制委員會排案審查，其中刪除勾串的羈押要件，被外界戲稱為「柯文哲條款」。對此，民眾黨立委陳昭姿認為，羈押不是辦案工具，提出修法是為了守住司法人權。國民黨立委吳宗憲回應，待會聽取提案者想法，他會詳細審查，希望溝通清楚。
學貸利息降至0.775% 展延寬限期至兩年 卓榮泰：下半年上路
總統府公布的台灣人口對策新戰略共18項措施，其中涉及教育部的分，已經加速法規調整，今年下半年新的學年度起學貸利息將減1%，從原本的1.775%降至0.775%，展延寬限期則從一年變成兩年。
不是散步！餐後坐著「1動作」 專家：血糖最多降52%
現代人工作忙碌，常常處理事情一坐就是好幾個小時，但小心餐後害血糖失控。對此，營養師Angela就分享，若是沒時間運動或飯後懶得走路，有一招可以讓血糖下降52%的方法，就是「踮腳尖」，有助於控制餐後血糖及胰島素分泌。