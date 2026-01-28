卓榮泰出席極端氣候國土規劃挑戰研討會（3） (圖)
「極端氣候下的國土規劃挑戰」研討會28日在台灣大學舉行，余紀忠文教基金會董事長余範英（左3）邀請行政院長卓榮泰（中）、環境部長彭啓明（右3）、行政院發言人李慧芝（右2）及專家學者們出席開幕。
中央社記者裴禛攝 115年1月28日
