卓榮泰出席115年文化幣啟動記者會（3） (圖)

在AI浪潮席捲各行各業之際，台灣的「護國神山」台積電成為大廠爭相搶訂產能的目標。然而，科技媒體《Wccftech》指出，AI需求過度火熱，反而讓台積電承受前所未有的營運壓力，公司正面臨兩項幾近失控的挑戰，可謂「因成功而受苦」。

