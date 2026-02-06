卓榮泰出手了！批眷改條例修正違反平等原則 親口證實「不副署」

即時中心／潘柏廷報導

藍白立委上屆會期挾人數，強硬三讀通過《國軍老舊眷村改建條例》（眷改條例）修正草案，除放寬老眷村年限外，新增條文更加上「有改建之必要」，讓外界制質疑為特定個案修法；據了解，行政院將拍板「不覆議」也「不副署」，預計今（6）天對外說明。對此，卓榮泰上午出席活動前受訪證實，基於《憲法》賦予行政院院長的副署權，決定這次眷改條例的修正，決定不予副署。

卓榮泰今日上午出席「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」開幕典禮，並在活動前接受媒體聯訪，針對眷改條例是否確定不副署一事，卓榮泰指出，立法院這次針對《國軍老舊眷村改建條例》的修正，是完全針對一個特定的個案所為的一個修法的動作。

他認為，這明顯違反平等的原則，更無視於已經確定的司法判決，同時對國軍老舊眷村改建基金財務也造成負擔；嚴重的是侵犯了行政院依照憲法形成施政計畫，而且編列跟提出預算的專屬權。



因此，卓榮泰強調，為了捍衛《憲法》的平等原則跟權力分立原則，他也基於《憲法》賦予行政院院長的副署權，所以決定這次眷改條例的修正，決定不予副署，「這是一個重大的決定」。

