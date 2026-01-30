卓榮泰南下表揚緝私大酸在野！ 稱海鯤號已如預言「沉下去又浮上來」

行政院長卓榮泰致詞時指出，海鯤號昨日順利完成50公尺首次「淺水潛航測試」，不僅打破外界質疑，更印證了政府推動國艦國造的決心。（丁治綱攝）

行政院長卓榮泰30日南下高雄，出席海巡署與美國緝毒局（DEA）聯手破獲「金昌隆號」走私毒品案記者會；卓榮泰除了嘉勉同仁斬斷運毒鏈，更當著美國在台協會（AIT）處長谷立言的面，藉由國造潛艦海鯤號（SS-711）昨日成功完成首次潛航測試的契機，大動作開酸在野黨，直言海鯤號已如國民黨立委預言「沉下去又浮上來」，批評藍白提出的預算替代方案是不倫不類的「抄襲版」。

卓榮泰致詞時指出，海鯤號昨日順利完成50公尺首次「淺水潛航測試」，不僅打破外界質疑，更印證了政府推動國艦國造的決心。他語帶諷刺地表示，海鯤號已經如國民黨委員的預言，「沉下去又浮上來了」，隨即將矛頭指向在立法院卡關的國防特別預算。

針對在野黨提出的預算替代版本，卓榮泰重砲批評其為「不倫不類、抄抄寫寫」。他強調，這筆高達400億美元、約1.25兆台幣的國防特別預算，目前與中央政府總預算同樣處於停滯狀態，但唯有通過行政院提出的完整預算，才能導入AI科技強化擊殺鏈，籌組一支先進、精準且能稱作新世代強而有力的戰鬥部隊，建構真正的「台灣之盾」。

卓榮泰表示，他已要求台船所有工程師與同仁，必須以更嚴謹的態度完成往後的各項測試，務必讓這項畫時代的計畫順利完成。他當面向谷立言承諾，政府會透過採購先進技術帶動國內國防工業發展，向全民展現守衛海域疆土、保障憲政體制與人民生活方式的堅定意志。

