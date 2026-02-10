卓榮泰參訪綠色照顧典範社區 打造友善農村也推長照3.0

行政院長卓榮泰、農業部陳駿季今天中午在民進黨市議員議員張肇良等人陪同下，參觀桃園市龍潭區高原社區發展協會。（張肇良提供／呂筱蟬桃園傳真）

行政院長卓榮泰、農業部陳駿季今天中午在民進黨市議員議員張肇良等人陪同下，參觀桃園市龍潭區高原社區發展協會。（張肇良提供／呂筱蟬桃園傳真）

行政院長卓榮泰、農業部陳駿季今天中午在民進黨市議員議員張肇良等人陪同下，參觀桃園市龍潭區高原社區發展協會，該社區獲得農業部全國10大社區「綠色照顧」優良典範。卓榮泰指出，台灣今年進入超高齡社會，政府從原先推動長照2.0也升級為長照3.0，農民津貼提高至1萬元，退休儲金負擔降為40％，打造友善的農村生活。

卓榮泰一行人參觀高原社區農村長者耕種的蔬菜園，中午和大家一起用餐。他表示，桃園市在2.0階段長照機構已經有1172處，比10年前只有33處多很多，今年走向長照3.0，把家庭、社區到醫療機構串連起來，用更多的經費經營長照3.0，全國準備用1153億元完成長照3.0的全民照顧，這部分已經有充足的計畫和預算，串連起來之後，長照機構的量會更多，質會更好。

廣告 廣告

他說，農業部不以「綠色照顧」政策現況為滿足，眼見農村的長者年紀越來越大，老農津貼卻未隨物價調整，同樣價錢以前能買到的，現在可能買不到了，所以老農津貼要從8000多元調整高至1萬元，全國有50多萬農民受惠。

卓榮泰提到前面一個行程去竹科參加高科技廠動土典禮，是最先進的科技廠，但是政府不會忽略台灣的小企業，不會忽略台灣的農村，因為沒有農村的支持，就不會有高科技產業，每個人的糧食都要靠農民辛苦耕種，所以老農津貼是合理調升。

另外，軍公教有退休金老農沒有，政府因此建立退休儲金制，以最低工資的10％提撥，今年是2950元，現在農民負擔40％、政府60％，農民從1475元降為1180元，負擔降保障不變，以30年計算，降低負擔比率後農民總計少繳33萬多元。

張肇良表示，綠色照顧結合農業的活力與社區的情感，長者種蔬菜、吃健康，動得快樂互相關懷，也讓年輕人外出工作能安心，高原社區能獲得全國10大社區綠色照顧優良典範，實至名歸。

他也提到，高原社區發展協會理事長張善進、總幹事黃玉琴當面向卓榮泰反映，未來有些經費補助目前都還沒有著落，卓榮泰當場允諾一定會補助，因為有這麼好的耕作環境和活動場所及規畫不能停下來，要繼續辦理。

【看原文連結】