卓榮泰反擊！砲轟藍白2黨「步步進逼、層層圍堵」逼政院吞違憲法案預算

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

行政院卓榮泰今（18）日在立法院受訪指出，從賴清德總統去（113）年520上任以來，藍白兩黨主導的國會，對行政院一直是「步步進逼、層層圍堵」，逼行政院接受違憲法案和預算案，也逼行政院去執行違憲、違法的法案和預算，同時用搶權、分錢的方式層層圍堵，弱化中央國庫，癱瘓中央政府，相信人民都看得非常清楚。

卓榮泰批立法院「步步進逼、層層圍堵」。（圖／行政院攝）

卓榮泰說，藍白火速通過的國民黨版財劃法，沒有辦法解除目前的問題，反而造成更大問題。至於是什麼問題？「藍營過去的公式錯誤，只是對離島產生影響。現在國民黨版的《財政收支劃分法》，會對整個中央政府和地方政府都造成實質影響。」

卓榮泰指出，若依照立法院現在通過的財劃法修正案，錢都讓地方拿走，「我們已經舉債了3000億，如果依照上週五通過的國民黨版的《財劃法》，中央政府必須再多舉債2600億元。換句話說，會達到 5600 億的舉債規模，這完全超出與違反《公共債務法》第5條15%流量的管制。如果硬逼中央編出這樣一個預算，我們就是一個違法的政府，編出來的就是違法的預算，我無法接受。」

卓榮泰問，「若是要中央政府自行刪除原本的中央預算，難道要刪國防預算嗎？刪科技預算嗎？或是公共建設預算？或是社福預算？或教育預算？或是治水預算？」、「未來國家安全受到威脅、AI科技發展停滯、公共建設和地方建設停擺、社會福利縮水、教育文化預算受到影響、治水預算也無法執行，是誰的責任？是行政院的責任嗎？立法院有能力負起這個責任嗎？所以中央政府無法編列這樣一個違反法律的預算。」

