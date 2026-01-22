卓榮泰只願到立院辯論 國民黨團酸「龜縮」：不敢戰就不要亂下戰帖

國民黨立院黨團今（22日）舉行記者會，回應卓榮泰的辯論邀約，接受「歡迎來戰、電視辯論」戰帖。（圖／國民黨立院黨團提供）

行政院長卓榮泰昨針對今年度中央政府總預算，要求與在野黨「公開辯論」。國民黨立院黨團今（22日）舉行記者會，回應卓榮泰的辯論邀約，接受「歡迎來戰、電視辯論」戰帖；黨團書記長羅智強呼籲，卓榮泰應盡速派出行政院幕僚與國民黨團對接，進行辯論會前會幕僚作業，國民黨團全天等待行政院，協調電視辯論細節。

針對卓榮泰下戰帖，國民黨團提議「國民黨團三長對行政院三長」方式，共舉行三場辯論會，今天將等待行政院派遣幕僚，進行辯論會前會幕僚作業。更希望總統賴清德總統願意能比照當年「雙英辯論」，拿出勇氣與在野黨主席進行國事辯論。

羅智強表示，賴清德沒出席國會彈劾說明會，就找一個裝勇敢的卓榮泰當先鋒，他第一時間回應卓榮泰「歡迎來戰，電視辯論！」結果，卓榮泰立刻龜縮，稱「只願到國會辯論」。

羅智強酸，卓榮泰既然是蔣幹，就不要裝呂布；當在野黨願意辯論，又說要換地方。他痛批，下戰帖的是卓榮泰，結果不敢戰的也是卓榮泰，搞得在野黨好亂；既然不敢戰，就不要亂下戰帖。

羅智強批，如果卓榮泰沒這個勇氣，那一開始就不要喊戰。不過，賴清德要學學卓榮泰院長，至少敢喊戰，而不是連自己的彈劾說明會都「沒出席」，也不敢跟在野黨辯論。他並重申，國民黨也願意將三長對三長的辯論會，視為總統與在野黨主席的國是辯論暖身，請行政院今天盡速派幕僚進行辯論會協商。

國民黨團副書記長許宇甄表示，卓榮泰昨天拋出與在野黨辯論的「邀約」，國民黨的態度是從從容容立刻接球，態度很簡單，就是「直球對決，絕不退縮」。卓榮泰以為拋出辯論，就能掩蓋總預算違法漏編的焦點，其實是大錯特錯；國民黨團不只是接球，要讓全民看清楚，到底是誰在玩法弄權。

許宇甄指出，卓榮泰提出辯論，其實也透露出兩個危險訊號。一是行政院對自己違法漏編預算，是感到心虛，假借辯論轉移焦點，掩飾違法事實；二是賴清德總統依然躲在深宮，不願意直接面對民意，把卓榮泰院長推到前線，自己當影武者。

許宇甄指出，卓榮泰提出辯論戰帖，又急轉彎只願在國會辯論，他以為是菜市場買菜，還可以「挑蔥撿蒜」。請卓榮泰勇敢地跟在野黨在電視辯論，讓國人非常清楚，中央政府總預算的爭議為何，國民黨團隨時等待行政院的邀約。

許宇甄最後敬告賴清德，「解鈴還須繫鈴人」，請不要躲在卓榮泰的背後，請接受世紀辯論，面對真實民意。國民黨已準備好了在電視機前，接受全體國人檢視、裁判。



