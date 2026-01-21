卓榮泰叫戰立院辯論總預算 黃國昌嗆「好膽麥走」

行政院長卓榮泰今出席「第25屆公共工程金質獎頒獎典禮」。行政院提供



今年度中央政府總預算，仍然遭到藍白立委卡關，無法付委審查，行政院長卓榮泰今天（1/21）出席活動時指出，他要求與立法院進行直接的辯論，由人民做公決，而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步。

行政院長卓榮泰今天下午出席「第25屆公共工程金質獎」頒獎典禮。他會前受訪表示，中央政府的年度總預算，是代表總統對國家未來這一年的願景，也是行政院整體性的施政計畫，不容許被延宕，也不容許被分割。

針對規模3兆350億的總預算案，卓榮泰說，他要求與立法院進行直接的辯論，哪一項是國人不需要的？行政院也會就2992億的新增計畫，以及延續性計畫加強說明，直接要求跟國會進行對話、要求辯論，讓人民來做公決，而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步。

廣告 廣告

為了爭取民眾支持今年的中央總預算盡速在立法院交付委員會審查，行政院昨天（1/20）晚間也提出，今天是立法院不審今年度總預算的第145天，也是立法院本會期結束前的倒數第9個工作天。行政院也強調，緊接而來的是即將編列的明年度中央政府總預算，依據預算法的規定，再過7個月就要提出明年度中央政府總預算，呼籲立法院回歸憲政常軌，按照憲政權責做好本分內該做的事，儘速審查攸關國人福祉的中央政府總預算，不要再不理性地刻意延宕拖延。

對此，民眾黨主席黃國昌回嗆「好膽麥走」，強調卓榮泰有時間像街邊混混一樣叫囂，不如先依法編列軍人加薪跟警消退休金的預算。不過，既然卓大院長要求，那就有關於行政院違法編列預算之爭議，台灣民眾黨樂於與卓榮泰在公開的平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。

黃國昌表示，請行政院立即指派對口進行聯繫，台灣民眾黨將由黨團陳智菡主任負責對接，「卓榮泰可千萬別找藉口躲起來」。

卓榮泰向立法院叫戰辯論總預算案，黃國昌回應「好膽麥走」。翻攝黃國昌臉書

更多太報報導

國內防彈背心採購弊案頻傳 最高檢將拉高為國安案件偵辦

中市長選舉提名有立場？ 鄭麗文：提名制度不會因任何人特殊需要改變

藍文傳會主委尹乃菁上、吳宗憲下？ 鄭麗文：除非吳自己有考慮