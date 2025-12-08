卓榮泰可不副署財劃法？黃國昌轟「北韓法學」：哪有這權利

民眾黨團總召黃國昌。楊亞璇攝



行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案5日遭藍白聯手否決，政院擬以「不執行」並提出釋憲反制，部分台派希望政院不副署，但新北市議員卓冠廷稱是大絕招，時機要慎選。對此，民眾黨團總召黃國昌痛批，這是哪門子北韓法學，「誰告訴你行政院長、總統有這權利？」

黃國昌表示，「當你的腦袋，只剩下黨派跟協助賴清德卓榮泰獨裁時，腦袋就會出現一些原本不該出現的想法，他哪有什麼權利不副署？」他說，如果這樣子的話，台灣、中華民國直接跟全世界宣告，台灣不是民主憲政國家，立法院三讀通過的法律，行政院長有權利把它用不副署否決掉？誰告訴你行政院長、總統有這權利？

廣告 廣告

黃國昌痛批，要透過不副署、不公告法律，讓行政院可以繼續違法地把應該給地方補助款的錢握在自己手上，「這是哪門子北韓法學啊？有哪個法律學者這樣主張啊？」勇敢跳出來，跟大家說清楚講明白，他鼓勵對方寫一篇國際論文上到國際期刊、國際會議發表，把民進黨怎麼丟人現眼，在迫害台灣法治國原則，讓全世界的人都知道。

黃國昌繼續轟，哪一本憲法教科書這樣寫？還是現在賴清德跟卓榮泰趕快召集一些民進黨的御用學者，趕快出一本書，叫做「賴卓憲法論」？徹底地摧毀台灣過去這幾十年。他說，多少人流血、犧牲、爭取到的民主憲政，現在竟然為了一己之私，不惜丟在地上面踐踏。

黃國昌也批，卓榮泰不副署更可笑的是什麼，卓榮泰不要忘了，這法案裡要規範的對象就是卓榮泰本人，為何上週五有必要通過這法案？因為違法剋扣地方補助款的正是卓榮泰，「卓榮泰、賴清德，請容我再說一次，回頭是岸、懸崖勒馬，這件事非常嚴重」。

更多太報報導

財劃法擬公布但不執行 知情人士：「不副署」恐有其他戰場

財劃法修正案總統公布但政院恐不執行 律師示警：將陷3大風險

經民連呼籲賴清德拒絕違憲預算 「倒閣解散國會」化解政治僵局