卓榮泰台中視察垃圾掩埋場 強調處理廚餘違法重罰

（中央社記者吳哲豪台中30日電）行政院長卓榮泰今天到台中文山垃圾掩埋場，了解廚餘處理情形；卓榮泰說，欣慰看到處理廚餘依法規進行，他強調，處理廚餘須依法嚴格執行，全程要影像佐證，如違法一定重罰。

中市養豬場爆發非洲豬瘟疫情，全台目前禁止廚餘養豬。卓榮泰在台中市長盧秀燕、民主進步黨籍立法委員蔡其昌、何欣純等人陪同下，下午到台中市文山垃圾掩埋場了解廚餘處理情形。

環境部環境管理署人員先向卓榮泰等人說明，台中市政府將廚餘投入文山垃圾掩埋場，已依環境部所訂指引依規進行，掩埋場也設置清洗消毒設備，供清運業者在離場前使用。

廣告 廣告

卓榮泰說，欣慰看見掩埋場在處理廚餘部分依法規進行，與一開始髒亂環境不同，從蒐集廚餘到清運、掩埋、焚化等去化的過程，希望都能依法規嚴格處理。

卓榮泰表示，應加強監測處理廚餘流程，加強通報，存證方式不能再像以前一樣隨便，全程都要有影像佐證，有違規違法時一定要重罰。

盧秀燕則表示，台中市政府已連夜依中央所給的指引調整任務，工作也重新分配，市府和中央步調一致，部分原本要進掩埋場處理的廚餘將改送到焚化爐，會繼續努力調度，希望廚餘都以焚燒方式處理，降低民眾疑慮。（編輯：謝雅竹）1141030