卓榮泰台南視察 訪花卉創新園區與新營糖廠活化

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行政院長卓榮泰12日南下台南，先後前往後壁花卉創新園區研究發展中心及新營糖廠視察，了解花卉產業發展與糖廠活化規劃進度。卓榮泰表示，中央將持續透過技術研發、政策支持及預算投入，作為農業與花卉產業最堅強的後盾，協助台灣花卉在國際市場持續綻放光彩，同時結合地方特色與觀光資源，帶動區域均衡發展。

卓榮泰指出，位於後壁的花卉創新園區研究發展中心已逐步成為台灣花卉產業的重要研發基地，透過整合育種、栽培、加工與行銷等資源，提供產業一站式服務，提升整體競爭力。面對全球市場競爭及國際貿易環境變化，政府除積極推動對外經貿談判，也成立農業安定基金，協助農民及相關產業降低衝擊。

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圖說：行政院長卓榮泰視察後壁花卉創新園區研究發展中心，期勉持續深化花卉研發能量，提升台灣花卉產業國際競爭力。(圖片來源/行政院提供)

卓榮泰表示，台南是台灣蘭花產業重鎮，台灣國際蘭展更與世界蘭展、東京蘭展並列全球三大蘭展，具備深厚產業基礎與國際能見度。他期盼花創中心未來能依四季規劃特色花卉活動，每年舉辦大型國際交流展會，讓花卉產業結合觀光旅遊，吸引更多國內外旅客走進台南。他也提到，政府正積極推動智慧農業，希望透過AI及數位科技導入生產管理、環境監測及市場分析，提升農業效率與韌性。未來除了讓世界看見台灣半導體實力，也希望能讓國際看見台灣智慧農業及花卉產業成果。

隨後，卓榮泰前往新營糖廠視察活化規劃進度，了解周邊土地利用與未來發展藍圖。他表示，中央正推動「六大區域產業及生活圈」政策，希望透過產業布局及公共建設投入，促進區域均衡發展，逐步翻轉過去「重北輕南」現象，讓南部擁有更多發展機會與競爭優勢。

圖說：行政院長卓榮泰前往新營糖廠視察活化規劃，聽取地方與相關單位簡報，了解未來發展方向。(圖片來源/台南市政府提供)

針對近期全台水情，卓榮泰表示，中央持續關注南部主要水庫蓄水狀況，近期降雨已為水庫帶來進帳，加上跨區域調度的「珍珠串計畫」逐步完成，未來將提升全台供水韌性，穩定支撐產業及民生需求。

此外，媒體詢問桃園發生毒駕致死案件時，卓榮泰表示，對於毒駕造成傷亡深感痛心，政府將持續檢討相關法規，對於毒駕致死、致傷及累犯行為主張從重量刑，不因毒品級別不同而有所寬貸，以遏止毒駕危害社會安全。

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