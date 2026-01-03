卓榮泰向立法院嗆聲：不譴責對岸軍演「我無法接受」

行政院長卓榮泰今（3日）上午找理由砲轟立法院，且再度搞情勒。卓榮泰說，台灣周遭海運每年往來超過10萬次，是全世界最忙碌的航線，但對岸圍台軍演，砲轟「立法院譴責我，我尊重，但是不譴責中國，我無法接受。」又稱總預算還沒審讓他「非常焦慮」，「T-Pass」要縣市政府先墊、各縣市河川整治工程預算沒過，不曉得要怎麼進行。

行政院長卓榮泰。（中天新聞）

行政院長卓榮泰上午出席交通部航港局「離岸風場航行空間船舶交通服務中心啟用典禮」，交通部長陳世凱、台中市副市長黃國榮等官員都出席。卓榮泰說，這是他2026年第一個行程，然後開始找理由砲轟立法院。

卓榮泰表示，台灣的海運非常強，包括陽明、長榮、萬海三家航運在世界航商當中都名列前茅，而且全世界最忙碌的海運、航線「也在我們周遭」，每年在台灣周遭往來的船舶超過10萬艘次，非常多，「所以為了保障航行的安全，任何國家不要隨便在我們周遭進行軍事演習，這個才對，台灣一定要表達強烈的抗議」。

接著卓榮泰話鋒一轉說，「這個我也很遺憾，立法院譴責我，我尊重，但是不譴責中國，我無法接受。」他還強調「中國在我們旁邊這樣軍演，讓我們的空運、海運都造成很大的困擾，畢竟台灣周遭每年有10 萬次的航行通過，非常的忙碌，應該確保安全。」

行政院長卓榮泰出席台中交通部航港局的活動。（中天新聞）

卓榮泰認為，加上台灣有東北季風、颱風，還有重要的離岸風場，其實台灣周遭的海上的航行是相當的複雜的，在台中港周遭，包括彰化、台中一帶，每年也有3萬艘次的航行船舶。

卓榮泰提到，離岸風場的綠能開發，又是主要的國家的能源政策，因此要積極加強對這些船舶交通航行的安全，同時也是國家對世界所有國家船舶航行重要的服務項目之一。

卓榮泰說，離岸風場航行空間船舶交通服務中心啟用的新功能，每年都有預算要執行。他再度扯開話題說，「談到預算，我又必須再拜託了，今天已是1月3號了，今年的總預算，到現在為止還沒審，大家在這裡面帶微笑，『我心裡面非常焦慮呀！』」

卓榮泰還說，如果總預算沒過，連「2026都困難了，我們怎麼談到2027？」他還為國人擔憂，因為交通部有一個非常好的政策叫「T-Pass」，未來「T-Pass2.0」會對長客、熟客有更多的優惠，今年就編了75億元，這錢不是直接撥給人民，而是拜託地方政府執行這工作，但現在還沒預算，所以「先欠著」，要台中市政府先墊，等預算過了再如數補回，但不要跟他算利息。此外，他還提到，其他還有4年1千億縣市的河川整治工程，但這些預算沒過，不曉得要怎麼進行。

