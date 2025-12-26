卓榮泰否認「致電賴士葆談院版財劃法」 政院：建議委員打165諮詢

關於《財劃法》的立院、政院爭論遲遲未解決，有媒體報導，11月時行政院長卓榮泰找了藍委賴士葆等人討論，事後賴士葆回應，卓榮泰當初說能給試算表，後幾日又致電改口說不能給。行政院發言人李慧芝回應，卓榮泰說「沒有針對院版財劃法跟賴士葆通過電話」，建議他接到不明來電要打165做反詐騙諮詢。

《聯合報》報導，行政院11月提出財劃法修正草案，但未提供各縣市實際分配金額，行政院長卓榮泰當時找了藍委賴士葆、林思銘會面溝通，事後賴士葆還原談話經過，表示當時要求行政機關提供試算表，對方也回應「下週可以給」，但過幾日卓榮泰卻致電改口稱「不能給」，且未說明原因。賴士葆認為，卓揆說只要開始審查就可以提供試算表，顯示行政院早已有完整試算表，恐怕是擔心一旦公布，各縣市再引發爭議。

廣告 廣告

今日在行政院會後記者會，有媒體詢問此事，行政院發言人李慧芝回應，自己曾親自詢問過卓院長，「院長沒有針對院版財劃法跟賴士葆通過電話，所以賴士葆委員接到的不明來電，我們也相當疑惑」。李慧芝還建議賴士葆，「如果是不明來電的話，是不是也可以打165反詐騙做諮詢，來檢舉或報案」。

李慧芝陳述「院版財劃法」的完整溝通程序，卓院長11/11接受立委林德福質詢時，就已說明院版財劃法會在11/20當週提出，但11/14下午韓國瑜在朝野協商後，突襲通過了「再修惡版財劃法」。 而行政院11/20通過院版財劃法送到立院後，隔天韓國瑜就有邀請民進黨黨團總召柯建銘、委員鍾佳濱和陳培瑜，以及行政院秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲，還有國民黨委員賴士葆、林思銘來交換意見，那當時有獲得了現場委員的肯定。

李慧芝指出，不論是去年的12/20，還有今年的兩次財劃法修正，立法院都只有表決的數字而已，沒有試算的數字。而11/21跟韓院長溝通時，張惇涵也有說當法案進入實質審查，政院就會提供數字來好好討論，但直至目前院版財劃法都還沒有排進委員會，所以也無法實質審查，當然也沒有辦法提供數字。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

藍白聯手修法停砍公教年金 政院拍板副署、聲請釋憲

藍白立委今遞「彈劾卓揆陳情」 綠營酸：還曾想廢監察院

藍營批中選會正副主委「充滿親綠色彩」 游盈隆：絕不辜負社會期待