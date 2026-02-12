卓榮泰喊全面接受新核能 政院重申「核安、核廢、共識」3原則
廢核平台批政府草率不負責 恐重演核能爭議加深對立
民進黨在蔡英文執政時期長期主張「非核家園」，但賴清德總統上任後立場轉彎，行政院長卓榮泰10日表態全面接觸全球先進新式核能技術，讓產業界更安心，行政院今天（12日）重申核安有保障、核廢有去處、社會要有高度共識「三大原則」。廢核平台批評卓榮泰次此表態顯得草率且不負責任，不僅無助建立社會共識，反而可能重演核能爭議，加深社會對立。
卓榮泰日前出席工研院先進半導體研發基地動土典禮，他致詞提到，國力就是電力，除繼續落實二次能源轉型，開發多元綠能、強化電網韌性外，也將全面接受全世界先進的新式核能技術，讓產業界更安心。
行政院今天進行院會後記者會，被問到卓榮泰願接受世界先進新式核能技術，這是因為政院掌握到哪塊國外技術成熟，所以調整政策方向？李慧芝回應，卓榮泰日前已說明滿清楚，對於產業關心的電力議題，政府會持續落實賴清德提出的二次能源轉型，繼續開發多元綠能、推動深度節能及智慧儲能，還要強化電網韌性。
李慧芝提及，對於現在全球各地都正在研發的新式核能技術，政府採取開放態度，可以接觸了解，但不論是新式核能或傳統核能，都會秉持三個原則「核安有保障，核廢有去處，以及社會要有高度共識做審慎評估」。
經濟部次長江文若也在記者會說明，在確保三原則下，會密切關注國際間新式核能發展，了解並研究哪種新技術適合台灣。
江文若強調，政府非常重視能源議題，所以經濟部也持續推動各種新的再生能源發展，並輔導各個產業節能，「我們立場是對於新的核能技術持開放態度，但必須要確保三個原則，就是核安要有保障、核廢要有去處，且國人必須要有高度共識下，會密切關注國際間在新式核能的發展，並了解、研究什麼樣的新技術最適合台灣」。
至於核電三原則中的「社會共識」，對政院來說，目前社會是否已有共識？但李慧芝僅重申「核安三原則」內容，並稱這3個目標都是政院目前最高的原則，要在此原則達到後，才能討論接下來是否會有傳統核能進一步使用，或新式核能評估方面。
江文若稱，這要分兩部分說明，針對傳統式核能部分，最主要是讓一般產業界跟一般人士是不是能安心；而新式核能部分，因為現在國際在發展新式核能及技術，所以必須要了解什麼樣的發展技術比較適合台灣，了解後再跟大家討論，這樣採用是不是能讓國人安心。
李慧芝強調，「核安有保障、核廢有去處，這兩個是最重要的，這兩個都已經夠成熟之後，才會有接下來社會討論、社會共識部分」。
面對楊長鎮的種種質疑，會不會擔心未來擁抱新核能技術的同時，執政黨內部出現反彈聲浪？江文若與李慧芝僅是再次強調「三大原則」。
媒體追問，針對「核安有保障」部分，要達到怎麼樣的保障，才能讓台灣人民安心？李慧芝說，尊重核安會認定。
另外，關於「核廢料有解」，是要等國內完成最終核廢料處置場營運，還是跟國外完成簽約，或只要政院完成相關法律草案送交立院，就能被視為有解？經濟部能源署副組長游翔瑋說明，已使用過的核子燃棒是在核電廠裡面，而「核廢有解」，不管是低階核廢料或高階核廢料，未來必須要有處理方向，經濟部現在正在進行高階核廢料選址條例草擬，但這涉及到如何界定地質條件、公民溝通程序，因此目前法案還在處理中，要等到相關法制完備後，才會進行後續討論。
全國廢核行動平台今天發布新聞稿批評，總統賴清德提出的「核安有保障、核廢有去處、國人高度共識」三原則，應是政府檢視核電政策的最基本門檻，不應輕易帶過；行政院若僅因產業對穩定供電的期待，便對尚未商轉、風險與成本高度不確定的小型模組化反應爐（SMR）表態，顯得草率且不負責任。
廢核平台強調，若無法說明三項原則在制度、技術與治理層面如何落實，即便以「新式核能」重新包裝，仍無法回應社會對核安、核廢與國安的長期關切及高度期待。
廢核平台指出，能源轉型的核心不只是「電力不能中斷」，更關乎供電方式、風險承擔、外部成本，以及是否會把未解決的問題留給未來世代；此外，即便在核能技術與法規成熟的國家，SMR也普遍面臨成本失控、工期延宕與計畫取消問題，與「快速、可靠補足產業用電」的期待存在落差。
廢核平台說，在核能安全方面，SMR尚在投資實驗中，未正式上市；在核廢料問題上，SMR不但沒有改進，反而可能製造更多核廢料；更關鍵的是，SMR終究必須落腳於具體場址，而讓周遭社區承擔風險。但行政院尚未說明，未來若引進，場址選擇是否會經過地方充分知情、民主參與及實質同意。
廢核平台說，在缺乏制度、透明評估與社會溝通的前提下，行政院僅討好產業需求，或盲目跟隨商業炒作，草率說出「全面接受」，不僅無助建立社會共識，反而可能重演核能爭議，加深社會對立。
責任主編：于維寧
其他人也在看
賈永婕親赴義光教會 蕭美琴：謝謝賈董願意認識林宅血案
即時中心／林韋慈報導改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》，因未取得當事人林義雄同意即進行拍攝，引發外界強烈質疑與網路抵制。事件延燒之際，台北101董事長賈永婕昨（11）日前往事發地義光教會，親自了解歷史現場，而副總統蕭美琴也轉發貼文表示「當時我們都還小」，也肯定賈永婕親自到場了解歷史。
嬤獲特赦僅說謝謝 仍覺自己有罪
80多歲婦人林劉龍子照顧癱瘓兒子50年，在民國112年因感染新冠肺炎，在心力交瘁之下，讓兒子嘴塞紅包窒息死亡。案經法院審理判刑2年6個月。賴清德總統12日發布特赦令，免除發監執行。其委任律師杜俊謙說，林劉龍子在得知消息後，只說了「謝謝、謝謝」後便沉默不語，彷彿陷入悲傷當中，「因為她認為自己還是做錯事」。
美37名兩黨議員致函韓國瑜、藍白黨主席 警告擋國防預算恐削弱對中嚇阻
美國兩黨共37名國會議員致函台灣立法院，對在野黨數度阻擋1.25兆元國防特別預算表達嚴重關切。該預算旨在強化台灣不對稱作戰能力，以應對中國日益升高的軍事威脅。議員們警告，政治僵局恐削弱台灣嚇阻力及自我防衛決心，特別是中國解放軍頻繁在台海周邊進行軍演，威脅前所未有。賴清德總統亦指出，此舉恐讓國際社會質疑台灣防衛決心。信中同時提及美方對對台軍售延遲交付的不滿，並承諾加快處理積壓案件。美台雙方皆需加強努力，共同嚇阻中國侵略。這場預算僵局不僅影響兩岸緊張局勢，也關乎華府對台灣防衛能力的信心。
軍公教被欠錢欠過年？她列「欠債清單」退休金續砍42天：政府不怕衰整年嗎
總統賴清德上任後朝野對立持續加劇，今（13）日已是農曆年前最後一個上班日，但中央政府總預算、國防特別條例至今仍持續卡關；日前三讀通過的停砍公教年金也風波不斷。對此，國民黨立委翁曉玲今在臉書盤點賴政府的「欠債清單」，當中包含軍人加薪、持續扣減公教退休金等「民生債」，她酸道，顯然賴政府不在意欠錢衰整年的禁忌。 「欠債欠過年，衰運一整年！」翁曉玲表示，這是台灣傳......
18歲一注獨得8.5億！幸運兒一夕翻身 離開台灣現況曝
18歲一注獨得8.5億！幸運兒一夕翻身 離開台灣現況曝
台美關稅15％簽署！外媒曝美貿易代表辦公室聲明 台灣承諾增購美產品
行政院副院長鄭麗君10日率領經濟部、農業部、衛福部等我方談判團隊，再度率團出發赴美談判，以產業競爭力、國人健康等六目標與美方代表溝通最後內容，今（13）日清晨正式簽署「台美對等貿易協定」（ART）確立對等關稅15%且不疊加，我輸美2072項產品豁免對等關稅。對此，美國貿易代表辦公室發聲明。
台美正式簽署「對等貿易協定」！關稅15%不疊加、2072項產品豁免
行政院副院長鄭麗君10日率領經濟部、農業部、衛福部等我方談判團隊，再度率團出發赴美談判，以產業競爭力、國人健康等六目標與美方代表溝通最後內容，今（13）日清晨正式簽署「台美對等貿易協定」（ART），雙方達成共識。
賴清德宣布成立「國家經濟戰略指導小組」親自領軍推動台灣經濟發展
台美已正式完成「對等貿易協定（ART）」簽署。總統賴清德今（13日）宣布，總統府將成立「國家經濟戰略指導小組」，由他擔任召集人，結合行政院的經濟發展委員會，針對各項結構性課題擬定策略及執行方案，團結朝野及民間力量推升台灣經濟。賴清德今天上午在總統府大禮堂舉行「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會
太貴沒人玩？2025國人平均國旅2.5次 「這些縣市」最受青睞
今年春節即將迎來長達9天的假期，不少民眾早已規劃返鄉或出遊行程。然而，近幾年頻頻傳出「國旅變貴」、「國旅CP值」不高的言...
瑞士關稅調為39% 川普自曝：因不喜歡「她」講話方式
（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統川普日前表示，他在與瑞士前總統凱勒蘇特通話後，決定對瑞士調高關稅，原因是「不喜歡她講話的方式」。
前朝官員批卓榮泰「全面接受新核能」政策 行政院聲明三大原則
台灣正式走入非核家園，但行政院長卓榮泰日前表示，電力即國力，將全面接受新核能。引來民進黨內屬學運世代的前客委會主委楊長鎮質疑，如此輕鬆轉向放消息，只會讓參加反核至今、
尾牙整桌「八九年級都不喝酒」前輩傻眼問 眾人揭真相：不是不喝
PTT網友發文指出，公司尾牙宴上八、九年級新進員工幾乎滴酒不沾，面對長官敬酒，多以駕車或過敏婉拒，引發網路社群熱議。此現象挑戰台灣職場傳統「拚酒文化」，顯示世代觀念差異。貼文曝光後，鄉民一面倒支持年輕世代做法，認為健康意識抬頭、酒駕法規嚴格，加上年輕人更重視個人界線，不願為「合群」而犧牲健康或承擔法律風險。此趨勢凸顯職場文化正轉變，健康與個人權益日益受重視。
賴清德特赦老婦！網友湧入臉書 留言一面倒
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（12）日在臉書宣布，依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行；貼文一出，在短時間內迅速獲得破萬讚和破千...
連勝文兒子18歲了！蔡依珊曬母子慶生照 曝最驕傲的事
紅豆食府千金蔡依珊與前國民黨副主席連勝文結婚19年，育有2子——連定捷（Romano）、連安捷（Angelo）。長子連定捷近日迎來18歲生日，蔡依珊在社群網站分享母子慶生照，為他感到滿滿的驕傲。
【房地產週報】輝達簽約落腳北士科！29年最大交屋潮來襲！新竹預售屋慘崩82.3%！七大都會區交易量年減7成
2025年房市出現極端分化！輝達正式簽約進駐北士科，為台北北區帶來新希望。房仲業者預期，大量科技人才將湧入北投、士林一帶，剛需買盤可望支撐區域房價，讓北士科成為繼南港、雙子星之外的另一個發展亮點。然而預售市場卻是一片慘澹。受央行信用管制影響，2025年全台預售屋交易量暴跌70.3%，新竹更是重災區，年減幅高達82.3%！更大的挑戰還在後頭：2025年將有14.3萬宅取得使照，創29年新高，龐大供給壓力恐讓房市雪上加霜。
人瑞閃婚內幕／12年前親筆信曝光！老代書曾防看護「騙財逃走」 家屬揪婚姻無效鐵證
北市102歲王姓老代書近期因與68歲賴姓女看護閃婚案鬧得沸沸揚揚。根據《鏡報》追查，早在12年前王老先生就曾因「天馬債券」案與其自稱「乾兒子」的張姓房仲對簿公堂。雖然法院最終判被告無罪，但判決書意外揭露，王老先生曾親筆寫下防範賴姓女看護騙財的文字。
大S塵封18年美照曝！攝影師揭拍攝內幕「網見1原因」怒轟：吃人血饅頭
大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。近日一組拍攝於2007年在上海拍攝的未公開膠片寫真突然曝光，主角正是已故藝人大S（徐熙媛），照片由當年負責拍攝的攝影師在小紅書上首度釋出，瞬間掀起討論。攝影表示這批影像原本計畫作為雜誌封面使用，卻因專訪內容未能完成而被擱置，因此整整塵封18年。蔡維歆
退休女師…小蜜蜂播1年「機掰人」超渡鄰居！判決曝 丈夫嘆：該關就關
以牙還牙！高雄一名陳姓婦人是退休老師，家住前鎮區一處連棟透天厝，疑似不滿鄰居製造噪音害她睡不著，突發奇想拿出過去上課用的「小蜜蜂」放在陽台，當街播放「機X人」、「Ｘ你娘機掰」、「蕭查莫」等髒話，一放就是1年多，附近10戶鄰居不堪被「噪音暴力」集體怒告，女師被依強制罪判刑3個月。丈夫似乎也拿妻子沒輒，坦言曾經想搬家，但家裡已經沒錢，如今判決出爐，該關就關。
鴻海尾牙抽1000萬特別獎！「籤筒名單」爆藏內幕：郭台銘厲害的地方
全球科技龍頭鴻海於12日在台北大巨蛋舉行「2026全鴻海運動嘉年華」，創辦人郭台銘豪氣投下震撼彈，準備總額「1億元」的創辦人特別獎，現場抽出10位每人爽領「1000萬」現金的超級幸運兒。不過就有網友曝光內幕，透露可以抽1000萬的「籤筒」中，其實都是事先規劃好的特優名單，不是所有人都能隨機抽的。
明起熱飆30度 春節連假「雨最猛」地區曝！這天大降溫
春節天氣出爐！天氣風險分析師吳聖宇表示，週末前各地大致晴朗穩定，東半部偶有零星雨，白天氣溫回升至25至30度，夜晚清晨仍涼，溫差顯著。下週一除夕鋒面掠過，北東轉有短暫陣雨，中南部雲量增多。年初一、初二受東北季風影響，北東有局部短暫雨，氣溫較涼，中南部多雲到晴，日夜溫差大。春節連假最後一天（年初六）白天穩定，晚間起鋒面及東北季風增強，北東天氣轉差，降雨機率與氣溫下降，提醒民眾留意天氣變化。