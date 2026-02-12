卓榮泰喊全面接受新核能 政院重申「核安、核廢、共識」3原則

民進黨在蔡英文執政時期長期主張「非核家園」，但賴清德總統上任後立場轉彎，行政院長卓榮泰10日表態全面接觸全球先進新式核能技術，讓產業界更安心，行政院今天（12日）重申核安有保障、核廢有去處、社會要有高度共識「三大原則」。廢核平台批評卓榮泰次此表態顯得草率且不負責任，不僅無助建立社會共識，反而可能重演核能爭議，加深社會對立。

行政院12日進行院會後記者會，發言人李慧芝說明，對於現在全球各地都正在研發的新式核能技術，政府採取開放態度，可以接觸了解，但不論是新式核能或傳統核能，都會秉持三個原則「核安有保障，核廢有去處，以及社會要有高度共識做審慎評估」。（中央社）

卓榮泰日前出席工研院先進半導體研發基地動土典禮，他致詞提到，國力就是電力，除繼續落實二次能源轉型，開發多元綠能、強化電網韌性外，也將全面接受全世界先進的新式核能技術，讓產業界更安心。

行政院今天進行院會後記者會，被問到卓榮泰願接受世界先進新式核能技術，這是因為政院掌握到哪塊國外技術成熟，所以調整政策方向？李慧芝回應，卓榮泰日前已說明滿清楚，對於產業關心的電力議題，政府會持續落實賴清德提出的二次能源轉型，繼續開發多元綠能、推動深度節能及智慧儲能，還要強化電網韌性。

李慧芝提及，對於現在全球各地都正在研發的新式核能技術，政府採取開放態度，可以接觸了解，但不論是新式核能或傳統核能，都會秉持三個原則「核安有保障，核廢有去處，以及社會要有高度共識做審慎評估」。

經濟部次長江文若也在記者會說明，在確保三原則下，會密切關注國際間新式核能發展，了解並研究哪種新技術適合台灣。

江文若強調，政府非常重視能源議題，所以經濟部也持續推動各種新的再生能源發展，並輔導各個產業節能，「我們立場是對於新的核能技術持開放態度，但必須要確保三個原則，就是核安要有保障、核廢要有去處，且國人必須要有高度共識下，會密切關注國際間在新式核能的發展，並了解、研究什麼樣的新技術最適合台灣」。

至於核電三原則中的「社會共識」，對政院來說，目前社會是否已有共識？但李慧芝僅重申「核安三原則」內容，並稱這3個目標都是政院目前最高的原則，要在此原則達到後，才能討論接下來是否會有傳統核能進一步使用，或新式核能評估方面。

江文若稱，這要分兩部分說明，針對傳統式核能部分，最主要是讓一般產業界跟一般人士是不是能安心；而新式核能部分，因為現在國際在發展新式核能及技術，所以必須要了解什麼樣的發展技術比較適合台灣，了解後再跟大家討論，這樣採用是不是能讓國人安心。

李慧芝強調，「核安有保障、核廢有去處，這兩個是最重要的，這兩個都已經夠成熟之後，才會有接下來社會討論、社會共識部分」。

面對楊長鎮的種種質疑，會不會擔心未來擁抱新核能技術的同時，執政黨內部出現反彈聲浪？江文若與李慧芝僅是再次強調「三大原則」。

媒體追問，針對「核安有保障」部分，要達到怎麼樣的保障，才能讓台灣人民安心？李慧芝說，尊重核安會認定。

另外，關於「核廢料有解」，是要等國內完成最終核廢料處置場營運，還是跟國外完成簽約，或只要政院完成相關法律草案送交立院，就能被視為有解？經濟部能源署副組長游翔瑋說明，已使用過的核子燃棒是在核電廠裡面，而「核廢有解」，不管是低階核廢料或高階核廢料，未來必須要有處理方向，經濟部現在正在進行高階核廢料選址條例草擬，但這涉及到如何界定地質條件、公民溝通程序，因此目前法案還在處理中，要等到相關法制完備後，才會進行後續討論。

全國廢核行動平台今天發布新聞稿批評，總統賴清德提出的「核安有保障、核廢有去處、國人高度共識」三原則，應是政府檢視核電政策的最基本門檻，不應輕易帶過；行政院若僅因產業對穩定供電的期待，便對尚未商轉、風險與成本高度不確定的小型模組化反應爐（SMR）表態，顯得草率且不負責任。

廢核平台強調，若無法說明三項原則在制度、技術與治理層面如何落實，即便以「新式核能」重新包裝，仍無法回應社會對核安、核廢與國安的長期關切及高度期待。

廢核平台指出，能源轉型的核心不只是「電力不能中斷」，更關乎供電方式、風險承擔、外部成本，以及是否會把未解決的問題留給未來世代；此外，即便在核能技術與法規成熟的國家，SMR也普遍面臨成本失控、工期延宕與計畫取消問題，與「快速、可靠補足產業用電」的期待存在落差。

廢核平台說，在核能安全方面，SMR尚在投資實驗中，未正式上市；在核廢料問題上，SMR不但沒有改進，反而可能製造更多核廢料；更關鍵的是，SMR終究必須落腳於具體場址，而讓周遭社區承擔風險。但行政院尚未說明，未來若引進，場址選擇是否會經過地方充分知情、民主參與及實質同意。

廢核平台說，在缺乏制度、透明評估與社會溝通的前提下，行政院僅討好產業需求，或盲目跟隨商業炒作，草率說出「全面接受」，不僅無助建立社會共識，反而可能重演核能爭議，加深社會對立。

責任主編：于維寧