卓榮泰喊全面接受新核能 經濟部透露：正在研擬高階核廢料選址條例

記者盧素梅／台北報導

行政院院會會後記者會。（圖／行政院提供）

行政院長卓榮泰日前出席「工研院先進半導體研發基地動土典禮」時表示，全面接受全世界先進的新式核能技術，讓產業界更安心。對此，經濟部能源署副組長游翔瑋今（12）日在行政院會後記者會表示，經濟部正在研議「高階核廢料選址條例」草案，涉及地質條件界定、公民溝通程序，法案持續處理中，待法制完備後再進行後續討論。

卓榮泰日前出席工研院先進半導體研發基地動土典禮時提到，國力就是電力，除繼續落實二次能源轉型，開發多元綠能、強化電網韌性外，也將全面接受全世界先進的新式核能技術，讓產業界更安心。不過，前客委會主委楊長鎮說，如此輕鬆轉向，讓他感到被羞辱，「突然核廢料就有了去處？人口密集、處處斷層難選址也都不再是問題？」

行政院發言人李慧芝表示，對於產業關心的電力議題，政府會落實總統賴清德提出的二次能源轉型，持續開發多元綠能、深度節能智慧儲能、強化電網韌性，至於全球各地研發的新式核能技術，政府則是採取開放態度來接觸、了解。

李慧芝強調，無論新式核能或是傳統核能，政府都是秉持核安有保障、核廢有去處、社會有高度共識，再做審慎評估，這3個目標都是最高原則，至於核安有保障的標準，將會尊重核安會的認定。

經濟部次長江文若解釋，經濟部持續密切關注國際間新式核能發展，並且將了解、研究什麼樣的技術最適合台灣。至於核廢料問題？他說，目前使用過的核子燃料棒都還在核電廠，而無論低階、高階核廢料未來都要有處理方向，經濟部正在進行「高階核廢料選址條例」草案研議，中間涉及到包含地質條件要件如何界定，以及公眾溝通的程序要如何進行，目前法案還在研議中，當然要等到相關法制完備之後，才會進行後續的討論。

