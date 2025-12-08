卓榮泰喊拒執行財劃法！張景森：先說沒問題、後又說不幹

行政院提《財劃法》覆議案遭立法院否決，行政院長卓榮泰嗆聲「不執行」違法的法案，引發爭議。對此，行政院前政務委員張景森直呼，前面親筆簽名說「沒問題，我負責」，後面又說「有問題，我不幹」。

卓榮泰。（圖／中天新聞）

行政院提《財政收支劃分法》覆議案遭立法院否決，卓榮泰於5日強硬表示，「行政院沒有必須執行的壓力」，恐掀憲政風暴，在綠營中也引發討論。

張景森。（圖／翻攝張景森臉書）

張景森今天在臉書上發文表示，行政院長跟部會首長在法案上「副署」，也就是在法案旁邊簽名、蓋章，其憲政作用就是為法案背書，並向總統保證：「您儘管公布，沒問題！」

卓榮泰。（圖／中天新聞）

張景森指出，「副署」翻譯成白話文就是：「這部法案在憲法上、法律上、行政上OK，沒有疑慮。」、「總統公布法律後，We Are ready，我們負責執行。」結果，等總統公布以後，同一位行政院長又跳出來說：「這個法律非常可惡，有違憲、違法之虞，我們拒絕執行。」前面親筆簽名說「沒問題，我負責」，後面又說「有問題，我不幹」。

