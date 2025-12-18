卓榮泰喊立院可提倒閣制衡 國民黨：政治操作口水戰

（中央社記者王承中台北18日電）行政院長卓榮泰不副署財劃法，指立法院可提倒閣制衡。國民黨發言人江怡臻今天說，這些都是民進黨的政治操作與口水戰，民進黨希望倒閣，是為確保能夠完全執政，呼籲全民覺醒，2026、2028大選用選票換下民進黨。

立法院11月14日三讀修正財劃法，規定全國各縣市計畫型補助款不受中央調整，行政院認為窒礙難行，提出覆議但遭立院否決。卓榮泰15日宣布不副署財劃法，法案無法生效。總統賴清德也支持卓榮泰，籲請立法院撤回傷害國家、違背憲法精神的爭議法案。

江怡臻、台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇、泰鼎法律事務所主持律師葉慶元等人，在國民黨中央黨部召開記者會。

江怡臻指出，不論是副署不副署或要不要倒閣，都是民進黨的政治操作與口水戰。「不副署、不公布、不執行」是民進黨的三不政策，全都是兼任民進黨主席的賴總統一個人操控。不副署與倒閣沒有任何關係，民進黨卻混為一談，綁在一起談。

江怡臻表示，民進黨希望倒閣，倒閣後再用司法、行政資源等手段，確保民進黨完全執政。若沒有倒閣，就再次罷免，再次不副署，直到民進黨選贏為止。民進黨要的是全綠大法官，直到立法院修出民進黨想要的法律。

江怡臻指出，民眾必須覺醒，2026九合一選舉、2028大選用選票換下民進黨，否則賴總統就會繼續剝奪中華民國引以為傲的民主與自由。

劉嘉薇表示，憲法增修條文規定非常清楚，行政院提覆議被立法院否決後，行政院長應即接受該決議，等於是總統公布該法律，行政院長就要副署。財劃法覆議被否決，行政院長就應接受決議，執行這項通過的法律案。全盤不接受、不副署就代表完全不重視多數的民意，也凸顯執政黨知法玩法。

葉慶元表示，主權國家最基本的就是法律規範必須由多數民意、人民選出的代表制定，這才叫民主國家。呼籲卓榮泰依據憲法增修條文規定，既然覆議失敗應即接受，乖乖副署，也請賴總統不管行政院長副署與否，應依憲法規定，依法公布法律，否則應該受相關法律制裁。（編輯：萬淑彰）1141218