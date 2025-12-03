卓榮泰喊話立法院：通過總預算和《財劃法》福國利民政策才有所表現

行政院長卓榮泰今日出席「114年行政院模範公務人員頒獎典禮」前受訪。行政院提供



行政院提出的明年度總預算尚未付委，院版《財劃法》修正案又遭藍白聯手擋下，行政院長卓榮泰今（12/3）日受訪時表示，只有通過明年的中央政府總預算跟《財劃法》，才能讓我們好好的把國家建設，透過政策跟預算，讓所有的模範同仁好好的執行，對於福國利民的政策才有所表現。

行政院長卓榮泰今（12/3）日出席「114年行政院模範公務人員頒獎典禮」，會前媒體詢問怎麼看藍白擋下國防特別預算跟《財劃法》，他回應說，今天要請模範公務人員大家一起更加的努力，因為很多公務人員都為全國國人在努力、奉獻，只有通過明年的中央政府總預算（案）跟（院版）《財劃法》（修正），才能讓我們好好的把國家的建設透過政策跟預算，讓所有的模範公務人員好好去執行，對福國利民的政策才有所表現。

