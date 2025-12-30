卓榮泰喊話立院儘速通過國防特別條例 團結沒有敵人

（中央社記者高華謙台北30日電）行政院長卓榮泰今天說，中共正在台灣周遭軍演，而建設國家不分黨派或藍綠，唯有團結才沒有敵人；希望立法院儘速審議通過明年度中央政府總預算案與新台幣1.25兆元國防特別條例，才能讓國家建設與發展，並提升國防。

卓榮泰今天主持行政院經濟發展委員會第2次顧問會議（均衡台灣分組）時開場致詞指出，此時中共正在台灣四周軍演，而經發會討論台灣的「均衡」，這對國際社會來說是強烈的對比、對中國當局是極大諷刺。顧問今天聚會，正可以向民眾與國際社會傳遞明顯訊息，這個會議才是對和平的示範、對安定的保障。

廣告 廣告

卓榮泰說，要再次呼籲全體民眾，此刻務必冷靜、沉著、安定，政府對所有狀況都有萬全因應準備，而國家、政府存在目的，就在於維護國家安全與社會安定，進而建設國家。

卓榮泰表示，建設不分黨派或藍綠，唯有團結才沒有敵人，也唯有往前走，國家才會持續進步，因此現在國家與政府最重要的是對外爭取合作、對內團結民眾。

卓榮泰說，要再度誠懇地希望立法院儘速審議通過明年度中央政府總預算案，才有足夠實力讓國家建設發展，也才能均衡台灣；同時也籲請立法院能通過政院已送的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」的特別條例，才能提升國防，也才能達成總統賴清德希望讓軍工產業成為另一個護國群山的國家經濟發展目標。

卓榮泰指出，今天會議會提出兩項討論，首先是促進區域均衡發展的供水治理計畫行動方案，能讓全台灣水資源合理均勻分配；另外，因應少子女化的國安問題，將提出少子女化政策推動的情形。

卓榮泰說，去年就提出「二上一下一平穩」目標，也就是以去年起算未來4年，要把經濟成長率平均保持在3%以上，且人均GDP要達到4萬美元，「一下」是失業率要穩定保持在3.5%以下，「一平穩」是消費者物價指數（CPI）要保持在2%以下。

卓榮泰表示，今年台灣經濟成長率比預期好，依各家預測跟主計總處評估，應會達到7.37%，感謝全民、產業界共同努力；台灣人均GDP也會達到3萬8748美元，再努力看明年能否達到4萬美元目標；失業率則穩定保持約3.3%，CPI也約落在1.6%與1.7%間，因此已階段性再次達到「二上一下一平穩」目標。

卓榮泰說，在此基礎下，如何讓全台灣更均衡發展，並與全民公平分享所有經濟果實，明年1月後，政院會再次召開經濟發展委員會，把經發會顧問會議的主要決議跟建議，融入所有未來施政目標。（編輯：謝佳珍）1141230