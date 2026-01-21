卓榮泰喊話立院辯論 黃國昌嗆：像街邊混混叫囂、別找藉口躲起來

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

今年度中央政府總預算案持續在立院卡關，行政院長卓榮泰今（21日）表示，他要求就3兆350億元的中央政府總預算案，與立法院進行直接的辯論，讓人民來做公決。民眾黨團總召黃國昌嗆聲「好膽麥走」，並強調民眾黨樂於與卓榮泰在公開平台上，比照大選公開辯論，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。

卓榮泰上午出席活動受訪指出，就總預算案卡關，中央政府今年度總預算案，代表總統賴清德對國家未來這一年的願景，當然也是行政院整年度整體性的施政的計劃，不容忍被延宕，也不容忍被分割、被分裂，所以，他要求就3兆350億元整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論，哪一項是國人不需要的？

稍早，黃國昌透過媒體群組回應卓榮泰要求辯論中央政府總預算案一事，他指出，坦白說，卓榮泰有時間像街邊混混一樣叫囂，不如先依法編列軍人加薪跟警消退休金的預算。

黃國昌直言，不過，既然卓榮泰「大院長」要求，那就有關於行政院違法編列預算之爭議，民眾黨樂於與卓榮泰在公開的平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。

黃國昌說，也請行政院立即指派對口進行聯繫，民眾黨將由黨團陳智菡主任負責對接，「卓榮泰可千萬別找藉口躲起來。」



