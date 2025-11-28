卓榮泰喊話立院：不能解決的差異先擺一邊 合作走出國人期待的重要道路

行政院長卓榮泰於立法院進行施政報告備詢。資料照片



立法院本次會議對行政院長施政報告及備詢今(11/28)結束，行政院長卓榮泰發表感言時向立法院喊話，行政立法兩院間存在著很多的差異，他誠懇希望，兩院共同的合作才是國人最大的要求。期盼基於國家一體、中央地方合作的理念之下，找出一條全國國人所樂於看到的，在最不同的差異當中的最高共識，將不可能解決的差異暫時擺在一邊，才有辦法走出一條人民期待、建設國家發展的未來重要道路。

立法院對行政院總質詢今日結束，立法院長韓國瑜請卓榮泰發表感言，卓榮泰表示，他每次要上備詢臺時都會向韓院長或是江副院長大會的主席深深的一鞠躬，這個敬禮當然一方面是因為《憲法》57條以及增修條文第3條，行政院向立法院負責，我們充分扮演憲政機關必要的角色，而深深的一鞠躬更大的意思是代表著他每次都希望有一個重新合作模式的開始。

廣告 廣告

卓榮泰說，今年8月的時候他說過，我們必須調整行政院的施政順序、調整行政院的財政支出結構、調整兩院的互動關係，我們都一一在做，所以他認為每一次在這個地方，代表行政院或代表他個人也好，總是希望開啟一個新的合作模式，以及兩院及憲政正常運作的模式，這代表他個人的誠意跟期待。

他指出，9月30日在施政報告的時候，提到未來重建的3項重要重大工程，一、在後關稅時代，全國的產業界對於全球產業布局的重建。二、風災的災區復原的重建。三、也是最重要的，希望重建一個社會的信任，其中包括行政立法兩院互相的信任。不過遺憾是，前兩項的重建依序進行，最後一項的重建，卓榮泰說，他個人的努力還是不夠，兩院之間還是存在著很多的差異。

卓榮泰說，兩院存在什麼差異?第1個是基於對國家未來不同立場的差異，第2個是對於國家安全不同思考的差異，第3個是對於國家財政不同角度的差異。他認為，我們能不能把這些差異讓他取得最大的公約數，讓國人看到行政立法兩院是可以經過協商來完成人民交付給我們的任務，是可以經過合作來改變目前這樣的現狀，如果可以這樣做的話，那他代表行政院每次在這裡盡情答覆的時候，是在共同為國家的未來尋找一個可行的方向。

卓榮泰表示，他誠懇的希望，兩院共同合作才是國人最大的要求，沒有國哪有家、沒有國哪有黨、沒有國哪有個人，他願意也期待一起以國家為念、以家為念、以每一個國人為念，基於國家一體、中央地方合作的理念之下，找出一條全國國人所樂於看到我們在最不同的差異當中，尋求最高的共識，往這個共識走，不可能解決的差異暫時擺在一邊，才有辦法走出一條人民期待我們要走的建設國家發展未來的重要道路。他深深的期待，也再次向韓院長江副院長及各位委員表達最高的感謝。

更多太報報導

王世堅質詢送卓榮泰2禮物 要卓高瞻遠矚、觀察細微

認錯人啦！謝龍介質詢狂問堰塞湖 管碧玲笑了：我不是劉部長

王世堅質詢變神曲〈沒出息〉 王義川急籲不要聽：中國來統戰的