卓榮泰喊話總預算未付委創憲政紀錄 張啓楷：比照去年 馬上能審

今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，行政院長卓榮泰今（8日）日表示，總預算案送進立法院已逾4個月，這是憲政史上首次進入新年度還沒有交付委員會審議的情況，喊話立院盡快審議。民眾黨團副總召張啓楷表示，去年也卡關，只要照去年一樣，卓榮泰代表跟三黨團決議、簽名決定解決兩大問題，意指要政院依法編列為軍人加薪、退休警消人員預算，只要政院同意且承諾，馬上追加預算補齊，預算馬上可以審。

張啓楷指出，再簽一個白紙黑字好就好，卓榮泰代表跟三個黨團三長簽個名，表示負責要解決這兩個大問題，然後好像上次協商完之後，隔天立法院院會就做成決議了。

張啓楷直言，去年有成功個案，且當時原因也一樣，去年是三個原因卡住，那經過朝野協商，只要行政院同意且承諾，馬上會追加預算會補齊，馬上就可以審，他鄭重呼籲總統賴清德、卓榮泰，看看去年成功的個案，依樣畫葫蘆，預算馬上就可以審查了。

媒體詢問，是否覺得卓榮泰今還特別提TPASS，受影響達103萬人，用民生議題逼迫在野黨審預算？張啓楷表示，今天講的理由不跟去年都一樣嗎？去年時候有些民生法案都卡住了，那有能力解決問題嘛，只要用去年的方式，今天卓榮泰的擔心，都不是問題，只要趕快明確的承諾。

張啓楷說，要嘛就坐下來跟三黨黨團坐下來談，甚至不跟我們談都沒關係，行政院趕快宣布就說這兩個問題是會解決的，大家簽名簽好，那明天立法院會馬上就可以解決了。

