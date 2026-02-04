卓榮泰喊話談總預算 民眾黨團開條件：先把警消軍人待遇調整編進去

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

行政院長卓榮泰先前表示，希望在野不要什麼都擋，總預算擋、國防預算擋，快要過年了，希望年前能不能好好的坐下來對話。民眾黨立院黨團新任總召陳清龍今（4）日被問及此事，陳清龍說，這問題很簡單，只要行政院把警消、軍人的待遇調整預算編進去，就可以談了，就可以來審查總預算。

民眾黨立院黨團今早舉行記者會，公布新會期優先法案，會後聯訪時，媒體問，目前中央政府總預算還沒付委審查，卓榮泰日前稱想辦法跟在野對話，希望農曆年前坐下來好好對話，陳清龍是否有收到行政院相關訊息？會跟行政院坐下來談？另外，民進黨團書記長陳培瑜說，希望未來程序委員會，看到民眾黨關鍵一票，支持總預算、國防特別條例，只要讓這東西付委審查，就有可能達到綠白合。

對此，陳清龍說，這些問題很簡單，只要行政院把警消、軍人的待遇調整預算編進去，就可以談了，就可以來審查總預算，這是民眾黨一貫的要求。



