卓榮泰喊話辯論卻縮了 羅智強酸：蔣幹當呂布、喊戰不敢戰

今（115）年度中央政府總預算案至今立法院仍未排審，遭藍白黨團聯手第8度擋下，行政院長卓榮泰昨日下戰帖，要求與在野黨公開辯論。但在野黨團同意後，政院卻改口稱國會就是最大、最好的平台。對此，國民黨團書記長羅智強大酸，根本是「蔣幹當呂布，喊戰不敢戰」。

國民黨團書記長羅智強。（圖／中天新聞）

羅智強今（22）日在臉書發文，開頭就以詩句開酸，「總統沒出席，卓揆當先鋒，蔣幹裝呂布，喊戰不敢戰」。

羅智強表示，立法院舉辦彈劾案審查會，賴清德總統沒出席。因為總統沒有出席，卓榮泰自告奮勇當先鋒，昨天對在野黨下戰帖，要求辯論總預算，一副要戰來戰的模樣。自己在第一時間就肯定卓榮泰，辯論是好事，總比賴清德沒出席好。心想，民進黨終於出了一位勇猛的呂布。

羅智強提到，結果當藍白兩黨說沒問題，歡迎辦電視辯論來戰，卓榮泰又龜縮了，說他只要到國會辯論。「原來，是蔣幹裝呂布，喊戰卻不敢戰」。

行政院長卓榮泰。（資料照／中天新聞）

羅智強透露，卓榮泰平時於立法院施政總質詢時，就已經把質詢當辯論，將議場當辯論場，這還需要特別下戰帖嗎？但自己還是肯定卓榮泰，他的舉動反而證明，賴清德沒出席彈劾會，是多麼的怯懦。

羅智強回憶，當重大國政發生歧異時，由在野黨主席與總統辯論有民主前例可循。蔡英文主席就曾為了「ECFA」下戰帖給馬英九總統，馬英九當天就接下，促成了著名的「雙英辯論」。蘇貞昌主席原本也要與馬英九總統辯論「服貿協議」，後來自己打退堂鼓。

羅智強呼籲，卓榮泰說到做到，既然已經下了戰帖就不要閃躲。國民黨團已整軍待發，朝野應在最短時間內敲定電視辯論。除了國民黨團三長對行政院三長的電視辯論外，自己也誠心建議，賴清德也應與在野辯論。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

羅智強認為，可舉辦國民黨鄭麗文主席、民眾黨黃國昌主席與賴清德總統的重量級國政辯論。賴清德已經沒出席彈劾會了，希望他有出席辯論會，不要再當一個沒出席的總統。好好的與在野辯論國政，讓全民裁判孰是孰非。

