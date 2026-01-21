卓榮泰喊話辯論預算 國民黨團接戰帖要求「三長對三長」電視辯論



今年度中央政府總預算案遲遲無法完成審查，行政院長卓榮泰今天（21日）受訪時向立法院喊話，願意就總預算問題與立院進行直接辯論。對此，國民黨立法院黨團書記長羅智強回應「正面迎戰、直球對決」，強調應交由民意裁判，認為辯論不是單純的口水戰，而是檢驗政府施政與預算編列是否合理、合法的重要機會。

羅智強表示，真理越辯越清楚，這場辯論將是對政府的「全國總體檢」，國民黨團相信，民意最終會站在「顧民意、護法治、爭公義」的一方。國民黨團也提出具體規劃，主張舉辦3場正式的電視公開辯論，並升級為「三長對三長」的對決模式。第一場由黨團總召傅崐萁對上行政院長卓榮泰；第二場由黨團書記長羅智強對上行政院副院長鄭麗君；第三場則由首席副書記長林沛祥對上行政院秘書長張惇涵。

羅智強指出，辯論內容將聚焦預算編列的「合法性、合理性與正當性」，及行政院是否有確實履行立法院三讀通過法案的憲政義務。他強調，國民黨團三位黨團幹部將在辯論中具體說明行政院被指涉的違法問題，以捍衛國家財政紀律與法治精神。

羅智強也呼籲卓榮泰說到做到，不要閃躲，朝野應儘快敲定辯論的時間與地點。他表示，國民黨團已做好準備，希望讓所謂115年度中央政府總預算案的爭議內容攤在陽光下，交由全民檢視與評斷。國民黨團同時指出，目前朝野陷入憲政僵局，卓榮泰提出以辯論方式對話，值得肯定，但羅智強也反問，最應該向人民完整說明施政作為的，是否應該是總統賴清德。

羅智強說，如果民進黨政府真心希望化解朝野對立，應該就相關憲政爭議來一場「直球對決」的世紀辯論，甚至建議賴清德比照當年馬英九與蔡英文進行的「雙英辯論」，舉辦黨對黨的政策與路線大辯論，才是真正對人民負責任的作法。羅智強最後也喊話賴清德，「請賴清德總統、賴清德主席，直球對決、面對民意，不要閃躲。」（責任編輯：殷偵維）

