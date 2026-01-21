卓榮泰喊話針對總預算辯論 黃國昌回嗆好膽麥走：比照大選辯論全程直播

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

115年度中央政府總預算持續卡關，行政院長卓榮泰今（21）日下午表示，總預算不容許被分割、分裂，要求就3兆350億中央政府總預算與立法院進行直接的辯論，哪一項是國人不需要的？讓人民來做公決，而不是由立法院挑三揀四，阻礙國家進步。對此，民眾黨主席黃國昌也做出回應，黃國昌要卓榮泰「好膽麥走」，既然卓大院長要求，那就有關於行政院違法編列預算之爭議，民眾黨樂於與卓榮泰在公開的平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。

黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌表示，媒體記者詢問卓榮泰今天下午出席活動時，叫板立法院、要求直接辯論，他的回應為何？黃國昌說，坦白說，卓榮泰有時間像街邊混混一樣叫囂，不如先依法編列軍人加薪跟警消退休金的預算。不過，既然卓大院長要求，那就有關於行政院違法編列預算之爭議，台灣民眾黨樂於與卓榮泰在公開的平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。

黃國昌表示，也請行政院立即指派對口進行聯繫，台灣民眾黨將由黨團陳智菡主任負責對接，卓榮泰可千萬別找藉口躲起來。



