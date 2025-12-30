卓榮泰喊話：不分朝野黨派團結才沒有敵人 籲國會儘速通過總預算、國防條例

行政院長卓榮泰強調，不分朝野黨派，團結才沒有敵人。資歷照片



行政院長卓榮泰今（12/30）主持行政院經濟發展委員會時表示，中共此刻正在台灣四周軍演，而他率領大家討論的是台灣的均衡，這是向國際社會發出訊息，台灣對和平的示範、安定的保障。他喊話國人冷靜沈著，不分朝野黨派，團結才沒有敵人，一起讓總預算、國防預算通過，守護台灣。

卓榮泰表示，此時中共正在台灣四周進行軍演，而他正率領大家討論台灣的均衡，這對國際社會來說是強烈對比，對中國當局是極大諷刺。卓榮泰強調，這個會議，正是對和平的示範、對安定的保障，對國人及國際社會發出訊息。

廣告 廣告

卓榮泰向國人喊話，此時此刻應冷靜沈著安定，社會有萬全的因應準備，這是國家與政府存在的目的，他重申，建設不分黨派、不分藍綠，唯有團結才沒有敵人，唯有往前走國家才會進步，現在最重要的是，是對外爭取合作、對內團結國人。

卓榮泰也籲請國會，希望明年度總預算能夠儘速審議通過，讓台灣有足夠實力與財政建設發展，才能真正均衡台灣，也盼國防特別條例與軍購預算能夠儘速通過，才能提升國防，達到總統賴清德希望的讓軍工產業成為台灣另一個護國群山。

更多太報報導

中選會7提名人選接招！民眾黨問卷曝光 黃國昌：絕對會影響投票決定

黃子佼判緩刑還是無法出國！高院裁定延長限制出境、出海8月

新光三越中港店氣爆5死35傷 真相曝光！總公司等13人起訴