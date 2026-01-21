卓榮泰喊辯論卻急轉彎 黃國昌嗆「好膽麥走」點名賴清德救援行政院阿斗





因為藍白立委持續杯葛，中央政府總預算、1.25兆元軍購條例慘遭8度封殺！行政院長卓榮泰21日叫板立法院、要求直接辯論。民眾黨團總召黃國昌回嗆「好膽麥走」，民眾黨樂於與卓榮泰在公開的平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台直播，千萬別找藉口躲起來。隨後，黃國昌又發文砲轟，「卓榮泰先叫戰後龜縮，賴清德要上場救援阿斗嗎？」他坦率接戰後，卓榮泰馬上態度急轉彎，派發言人出來說只願意到國會來，為自己的怯戰找藉口，真是笑死人！

（圖／翻攝卓榮泰臉書）

卓榮泰今天喊話，中央政府年度總預算，不容許被延宕、被分割、被分裂，他要求就新台幣3兆350億元整年度中央政府總預算，與立法院進行直接辯論。

「卓榮泰好膽麥走」黃國昌在臉書回嗆，卓榮泰有時間像街邊混混一樣叫囂，不如先依法編列軍人加薪跟警消退休金的預算。不過，既然卓大院長要求，那就有關於行政院違法編列預算之爭議，台灣民眾黨樂於與卓榮泰在公開的平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。

黃國昌說，也請行政院立即指派對口進行聯繫，台灣民眾黨將由黨團陳智菡主任負責對接，卓榮泰可千萬別找藉口躲起來。

隨後，黃國昌又發文砲轟，「卓榮泰先叫戰後龜縮，賴清德要上場救援阿斗嗎？」下午叫囂要求直接辯論的卓榮泰，在他立即坦率接戰後，不到兩小時，馬上態度急轉彎，派發言人出來說只願意到國會來，為自己的怯戰找藉口，真是笑死人！堂堂行政院院長，只剩一張嘴，先叫戰再龜縮，請問這是哪招？

黃國昌酸，面對這個扶不起的阿斗，賴清德有勇氣上場救援嗎？他願意連同軍購特別條例，一併與賴清德公開辯論！「只要多數人民認為賴清德總統講得比我有道理，我以台灣民眾黨主席身分公開承諾黨團八票就支持行政院版軍購特別條例！希望賴總統有勇氣出來面對，千萬不要像自己任命的行政院阿斗，躲在發言人與綠媒背後！」

黃國昌嗆聲，如果連這種勇氣與擔當都沒有，真的會讓全體國人失望怎麼會有如此怯懦、毫無擔當的國家領導人。

