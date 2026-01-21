卓榮泰喊辯論藍接招喊「三長對三長」全面對決 點名賴清德別閃躲

今年度中央政府總預算案再度卡關，行政院長卓榮泰要求與立法院辯論。對此，國民黨立院黨團要求舉辦三場正式電視公開辯論，提升為「三長對三長」的全面對決，並呼籲卓榮泰切勿閃躲，同時也點名總統賴清德，來場世紀辯論直面民意。

卓榮泰。（圖／中天新聞）

羅智強表示，真理越辯越明，辯論即是檢驗政府的起點；這絕非口舌之爭，而是一場全國民意的總體檢。國民黨團深信，民意終將站在「顧民意、護法治、爭公義」的一方。

國民黨團具體要求舉辦三場正式電視公開辯論，並提升為「三長對三長」的全面對決：

第一場： 黨團總召傅崐萁 對決 行政院長卓榮泰

第二場： 黨團書記長羅智強 對決 行政院副院長鄭麗君

第三場： 首席副書記長林沛祥 對決 行政院秘書長張惇涵

賴清德。（圖／中天新聞）

羅智強表示，本次辯論將針對預算編列的「合法性、合理性、正當性」，以及行政院應落實立法院三讀通過法案的「憲政義務」，向全民說清楚、講明白。國民黨團三長將在辯論中，具體揭露行政院如何公然違法，以捍衛我國的財政紀律及法治精神。

羅智強呼籲，行政院長卓榮泰說到做到，切勿閃躲，朝野應在最短時間內敲定辯論的時間與地點。國民黨團已整軍待發，為了捍衛法治，我們必須讓公理正義的陽光照進行政院、照進總統府；讓115年中央政府總預算案的違法亂紀之處，全數攤在陽光下供全民檢視，交由全民裁判。

對於當前重大朝野憲政僵局，卓榮泰院長要求辯論講清楚、說明白，羅智強給予肯定。但羅智強要反問，最該把自己施政作為向人民完整報告的，不該是當今總統賴清德嗎？如果民進黨政府真心要化解當前朝野僵局，必須針對當前的憲政爭議，也來場直球對決、世紀辯論。

115年度總預算案仍卡關。（圖／中天新聞）

另外，羅智強請賴清德總統，比照當年雙英辯論（馬英九總統、蔡英文黨主席）來場黨對黨政策、理念、路線的大辯論，這才是對人民負責任具體的表現，也才是身為總統兼黨主席該有的承擔。請賴清德總統、賴清德主席直球對決，面對民意，不要閃躲。