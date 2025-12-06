卓榮泰喊非核家園要重新定義 王鴻薇批賴皮之說：民進黨只會雙標騙騙騙

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

行政院長卓榮泰昨（5）日說，未來若新式核能技術研發成功可供商轉，台灣也在核安無虞、核廢有解以及社會共識情況下接受新式核能，那可能就要重新思考「非核家園」的定義。國民黨立委王鴻薇今批卓揆說法是賴皮之說，不過就是民進黨的雙標、騙騙騙而已。

王鴻薇。（圖／資料照）

卓榮泰昨接受專訪時說，未來若有新式核能技術研發成功可供商轉，政府和民眾也在核安無虞、核廢有解以及社會共識情況下接受新式核能，屆時「非核家園」的定義可能要重新思考。

王鴻薇今天表示，卓榮泰說願意去接納新的核能技術，說是現在非核家園應該有新的定義，這種說法根本是賴皮之說。王鴻薇痛批「神也是你，鬼也是你」，明明現在就是非核家園根本玩不下去，而且現在行政院由台電所提出的核二核三重啟，其實就是已經丟掉非核家園的這個神主牌，明明就已經證明非核家園行不通，現在還要假裝美化神話，說非核家園有新的定義，「請問有什麼樣的新的定義？不過就是民進黨的雙標，不過就是民進黨的騙騙騙而已。」



