卓榮泰喊「台灣101」延燒 蔣萬安放冷箭：我是台灣市長？

美國攀岩傳奇霍諾德25日挑戰徒手攀登台北101大樓，歷時91分鐘成功登頂，不過，行政院長卓榮泰卻在發文祝賀時稱「台灣101」，引發爭議。對此，台北市長蔣萬安今（27日）回應，「所以我是台灣市的市長嗎？」

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）僅花費91分鐘，就完成徒手且毫無防護裝備，攀爬高達508公尺的台北101大樓，引發全球關注。卓榮泰在臉書發文恭喜霍諾德成功登上「台灣101」頂端，並強調世界加上台灣，就等於突破極限。

卓榮泰將「台北101」稱為「台灣101」引來大量罵聲，也遭國民黨痛批「滿腦政治算計」。台北市長蔣萬安今（27日）上午出席市政會議時，則帶反問與調侃的語氣回應，「所以我是台灣市的市長嗎？」

此外，蔣萬安也稱讚台北101董事長賈永婕用心且積極，因為希望能夠讓霍諾德攀爬101順利進行，所以特別與他通話討論，而自己也立即連絡相關單位協調處理。蔣萬安強調，只要能讓世界看到台灣、看見台北、看見中華民國，都會全力促成。





