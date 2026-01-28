卓榮泰喊「台灣101」惹議！陳水扁：沒說錯

▲霍諾德（AlexHonnold）Free Solo赤手獨攀完成台北101耗時91分鐘完成。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.25）

[NOWnews今日新聞] 美國「徒手攀岩傳奇」艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）日前成功完成無繩索攀爬到台北101頂端，行政院長卓榮泰則在臉書發文寫到「台灣101」，引起討論，台北市長蔣萬安則反問，「所以我是台灣市的市長嗎？」對此，前總統陳水扁今（28）日表示，台灣101、台北101，「卓蔣都對沒說錯」。

陳水扁表示，其實「台北101」也好，「台灣101」也罷，說的都是他市長任內，台北市政府與中央政府、台北市議會，不分中央地方，沒有藍綠黨派，共同催生的同一棟大樓。

陳水扁指出，「台灣的台北101」簡稱「台灣101」，又哪裡錯了？卓榮泰也沒有說要改名，台灣駐美代表處叫「台北經濟文化代表處」（TECRO ），蔣市長也不會戲稱他是「台北國的總統」吧？台北市長再有三頭六臂，沒有中央政府的大力支持，沒有前交通部長蔡兆陽「跑道不改，航道改」的政策配合，哪來超高建築「台北101」？

陳水扁說，他曾在《台北101的前世今生》2025年1月8日鏡週刊刊出一文提到，最懂行銷也最具危機處理能力的賈永婕董事長，2024年12月23日在立法院答覆立委郭國文建議改名的質詢，事後於臉書表示，她認同101是台灣國家的重要資產，不只是台北市的101，是Taiwan全民的101，她在質詢台上針對這樣突襲的政治議題很錯愕，因此脫口而出，辭不達意表示認同名稱Taiwan 101，台北101、Taipei 101這個名稱是台北人、台灣所有人的共同記憶，世界知名的IP，相信沒有更名的必要，「請原諒賈董上質詢台時，也會腦袋打結，陪講幹話的，堅定支持台北101、榮耀台灣」；陳直言，「看來我們都要跟台北101賈董事長學習不是嗎？」

