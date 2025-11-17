卓榮泰喊《財劃法》全面迎戰 黃國昌轟違法亂紀：以為自己是太上皇？

黃國昌。資料照。廖瑞祥攝



針對在野黨新再修訂的《財劃法》，行政院長卓榮泰今（11/17）批評指出，修法內容造成更大的問題，對於在野黨的動作，行政院會全面迎戰。民眾黨主席、黨團總召黃國昌批評，卓榮泰真的已經忘了自己是民主國家的行政院院長，以為自己是威權國家的太上皇，行政院長帶頭違法，違法亂紀、莫此為甚。

行政院長卓榮泰今日出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」，他受訪時對於上周五在野黨通過的新修訂版《財劃法》表示「非常的遺憾跟訝異」，上週他在立法院總質詢的備詢當中就說過，這週行政院會對《財政收支劃分法》的再修訂的行政院版本正式討論。對於在野黨的動作，行政院會全面迎戰。

對此，黃國昌在立院受訪表示，卓榮泰真的已經忘了自己是民主國家的行政院院長，以為自己是威權國家的太上皇，在任何民主國家當中，制定法律、修改法律是國會的職權，法律三讀通過，總統依法公告，就成為有效施行的法律。在中華民國境內每一個國民，包括行政院長卓榮泰都有遵守的義務。「卓榮泰現在講這樣的話，他是認為說中華民國的法律管轄不及卓榮泰？卓榮泰愛怎麼搞就怎麼搞嗎？」

黃國昌批評，在今年審查總預算的時候，當初刪掉的是中央政府各機關的預算636億，結果卓榮泰自己機關的預算不刪，跑去刪給地方的一般補助款，自己當時就已經說過，卓榮泰違法亂紀、目無法紀。

黃國昌質疑，現在《財政收支劃分法》修正案三讀通過了，卓榮泰打算要主張，「我民主進步黨政府、我卓榮泰所率領的內閣，不受法律拘束嗎？」卓榮泰是認為，整個中華民國，只有民進黨的人，只有卓榮泰、只有賴清德，不受法律的拘束，其他的國民可以這樣嗎？行政院院長帶頭違法，違法亂紀、莫此為甚。

