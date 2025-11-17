卓榮泰嗆全面迎戰！黃國昌：真的以為自己是太上皇

民眾黨主席黃國昌 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 對於行政院長卓榮泰上午稱在野黨的「財劃法」修法讓政院無法編列總預算，行政院會全面迎戰，民眾黨主席黃國昌今(17)日受訪說，卓榮泰真的已經忘了自己是民主國家的行政院院長，真的以為自己是威權國家的太上皇。任何民主國家當中制訂、修改法律是國會的職權，法律三讀通過，總統依法公告就成為有效施行的法律。中華民國每個國民包括行政院長卓榮泰都有遵守的義務。

對於與國民黨主席鄭麗文會面，黃國昌今日上午受訪表示，預定這個週三下就會舉行。不過地點等確定後再向媒體報告。至於雙方交談的內容，黃國昌說，一開始見面一定是談目標、願景、政策，這是台灣人民共同期待的。

館長陳之漢最近捲入前員工爆料風波，黃國昌昨日貼出跟陳之漢摔角影片，黃國昌說，昨天跟館長就是運動，昨天剛好是他健身一週年，從頭倒尾就只有聊健身，沒有聊其他的東西。

對於總統賴清德今日受訪稱韓國瑜的和平四支腳是被中國砍斷的，黃國昌回應說，韓國瑜做為立法院大家長，他清楚表明不管個別立委或台灣任何一個公民本來就不應該遭受這樣的對待，但重點是民進黨政府、賴清德總統提出了什麼具體的作為？

黃國昌說，賴清德提出的具體作為就是動動嘴巴、要求韓院長幫忙。請賴清德總統不要忘記，「你是中華民國的總統，保護中華民國的每一位國民是你總統責無旁貸的責任」。但很遺憾看到，賴清德除了請韓國瑜幫忙外。到底採取了什麼具體作為？中國對台灣在國際社會打壓一直都存在，是現在進行式，國人關心的是我們的總統、執政黨、政府到底提出了什麼有效的方式來加以反制、來保護中華民國國民。如果賴清德覺得這些事情他都沒辦法解決，要找別人幫忙，「或許是時候賴總統慎重考慮自己還能夠肩負他這個職責？」

對於中國在黃海進行實彈演習，被認為針對日本首相高市早苗親台親台言論，黃國昌說，中日外交紛爭，日本要怎麼樣反應，日本社會有多元的討論。比較重要是站在台灣立場怎麼樣藉由團結台灣、壯大台灣來實質捍衛台灣自由民主人權法治的生活方式。

黃國昌說，卓榮泰是覺得中華民國的法律管轄不及於卓榮泰，卓榮泰愛怎麼搞就怎麼搞嗎？

