卓榮泰：鄭麗文祭拜共諜、中共追捕沈伯洋「兩盤菜」 韓院長要吞嗎？

記者盧素梅／台北報導

卓榮泰視察蘇澳溪分洪工程後受訪。（圖／翻攝畫面）

民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統昨天喊話立法院長韓國瑜應聲援，韓國瑜今（12）日表示，維護台灣安全有四隻腳，他呼籲解鈴還須繫鈴人，賴總統應立刻廢除台獨黨綱，保護好中華民國。對此，行政院長桌榮泰回應時指出，國民黨主席鄭麗文祭拜要消滅中華民國的共諜，以及中國要抓捕國會議員沈伯洋，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默的容忍、沉默的吞下去嗎？他應該給國人一個明確的說法。」

針對賴清德總統昨天喊話出來應援沈伯洋一事，韓國瑜下午出面回應表示，維護台灣安全有四隻腳，分別是保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸關係，賴清德如今除了美台關係外，其他三隻腳都打斷了，賴總統若真的要幫沈伯洋，應考慮如何維護這四隻腳，這才是上游源頭的問題。他並呼籲，賴總統應立刻廢除台獨黨綱，保護好中華民國。

卓榮泰下午赴宜蘭勘災，他在視察蘇澳溪分洪工程後受訪時回應，先表示不好意思，今天來宜蘭蘇澳地區，其實是來關心災情，但剛剛一路上也聽到韓國瑜的講話，他就順著韓國瑜的話講。

卓榮泰指出，韓國瑜說一個桌子有四條腿，代不同的意義，那四隻腳的桌子，他要跟韓國瑜講，這個桌子上也有兩盤菜，一盤是中國國民黨的主席去參加一個祭拜共諜的活動，而這個共諜當時就是要消滅國民黨，消滅中華民國，所以影響很大，而 且呼應了中國現在要學習吳石精神的一個統戰的號召，但是這件事情迄今，身為國會議長，且有中國國民黨黨籍的韓國瑜，迄今沉默不語。

卓榮泰並表示，桌上還有另外一盤菜，就是中國發動全球的追捕，要針對中華民國的國會議員沈伯洋，這個不僅違反到自由民主人權，更是對大家在人身安全上的威脅，政府有責任保護國人，國會也有責任保護國會議員，而身為國會議長的韓國瑜，迄今也是沉默不語。

卓榮泰問說，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默的容忍、沉默的吞下去嗎？他應該給國人一個明確的說法。」

